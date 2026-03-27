[프로농구] KB국민은행 스타즈, 27일 염윤아 은퇴식 진행

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=WKBL 청주 KB국민은행 스타즈가 염윤아의 은퇴식을 진행한다.

KB스타즈는 27일 오후 7시 청주체육관에서 열리는 삼성생명과의 정규리그 마지막 홈경기에서 염윤아의 은퇴식을 진행한다.

염윤아는 2006년 프로 데뷔 이후 꾸준히 성장을 거듭해 온 베테랑 가드다. 2018년 KB스타즈로 이적한 후 통합우승(2회) 달성에 기여했다. 지난 시즌까지 주장으로서 후배들도 잘 이끌었다.

지난 시즌 후반기에 입은 부상으로 수차례 수술과 재활을 반복해온 염윤아는 고심 끝에 은퇴를 결정했다. 은퇴식 이후에도 시즌 마지막 일정까지 팀과 동행하며 동료들에게 힘을 보탤 예정이다.

KB스타즈 관계자는 "염윤아 선수는 코트 안팎에서 항상 팬과 팀을 먼저 생각하며 헌신해 온 선수"라며, "팬들과 함께 새로운 출발을 응원하는 뜻깊은 자리를 마련할 예정"이라고 전했다.

한편, KB스타즈는 '2026 FIBA 월드컵 최종예선' 휴식기 후 선두 경쟁 중이다.

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