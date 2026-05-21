[뉴스핌 여론조사] 충남, '국정 안정론' 45.0% vs '국정 견제론' 44.1%

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

40·50대 민주당 우세, 60대 이상 국민의힘 우세…서남권선 견제론 앞서

아산·당진선 안정론 강세, 천안은 팽팽…적극 투표층선 민주당 우위

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 충남 지역 유권자들 중 '국정 안정론'에 동의하는 응답과 '국정 견제론'에 동의하는 응답이 오차 범위 내에서 팽팽한 것으로 21일 조사됐다.

종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 18~19일 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 무선 전화 가상 번호(100%)를 활용한 자동 응답(ARS) 방식으로 실시한 조사 결과 '안정적인 국정운영을 위해 더불어민주당 후보에 힘을 실어줘야 한다'는 응답은 45.0%, '정부를 견제할 수 있도록 국민의힘 후보에 힘을 실어줘야 한다'는 응답은 44.1%로 집계됐다. '잘 모름'은 10.9%다.

지역별로는 아산·당진시에서 국정 안정론이 49.8%, 정부 견제론이 40.5%로 조사됐다. 동남권(공주시, 논산시, 계룡시, 금산군, 부여군, 청양군)에서도 국정 안정론이 47.1%로 정부 견제론(43.7%)보다 높았다.

반면 서남권(보령시, 서산시, 서천군, 예산군, 태안군, 홍성군)에서는 정부 견제론이 46.8%로 국정 안정론(39.7%)을 앞섰다. 천안시는 국정 안정론 44.5%, 정부 견제론 44.9%로 팽팽했다.

연령별로는 40대에서 국정 안정론이 60.7%로 가장 높았고, 50대에서도 56.8%로 우세했다. 반면 70세 이상에서는 정부 견제론이 61.3%로 가장 높았으며, 60대에서도 정부 견제론이 52.5%로 조사됐다.

만 18~29세에서는 국정 안정론이 32.4%, 정부 견제론이 42.1%, 30대에서는 국정 안정론이 48.5%, 정부 견제론이 41.1%로 집계됐다.

성별로는 남성의 경우 국정 안정론 46.5%, 정부 견제론 45.5%였고, 여성은 국정 안정론이 43.4%, 정부 견제론이 42.7%로 집계됐다.

지지 정당별로는 더불어민주당 지지층의 87.0%가 국정 안정론에 공감했고, 국민의힘 지지층의 92.6%는 정부 견제론에 공감했다. 조국혁신당 지지층에서는 국정 안정론이 75.2%로 나타났다. 이외 국정 안정론 지지율은 진보당 60.4%, 개혁신당 47.3%, 기타 정당 31.9%, 없음·잘 모름 15.3%였다.

적극 투표층에서는 국정 안정론이 49.7%, 정부 견제론이 43.0%로 조사됐다. 반면 '반드시 투표하겠다'와 '가급적 투표하겠다'를 합친 전체 투표 의향층에서는 국정 안정론 45.3%, 정부 견제론 45.4%로 팽팽한 접전 양상을 보였다.

'별로 투표할 생각이 없다'와 '전혀 투표할 생각이 없다'를 합친 투표 의향 없음 층에서는 국정 안정론이 46.2%, 정부 견제론이 34.8%로 조사됐으며, '잘 모르겠다'는 응답은 19.0%였다.

이번 여론조사는 뉴스핌이 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해 지난 18~19일 이틀 간 충청남도에 거주하는 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 진행했다. 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)를 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

chogiza@newspim.com