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90% 급감한 중동 수주 반등하나...미·이란 종전 논의에 건설업계 ′촉각′

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  • 국내 건설사들이 19일 미국·이란 종전 논의 진전에 따라 중동 재건 수주 확대 가능성에 주목했다.
  • 전쟁으로 손상된 유전·플랜트·전력망 등 복구에 수백억달러 규모 발주가 예상돼 국내 EPC 강점이 부각되고 있다.
  • 다만 대이란 제재 지속과 금융 제약, 중국·러시아와의 경쟁으로 수혜가 제한될 수 있어 정부·기업의 선제 대응이 필요하다는 지적이 나왔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1~5월 중동 수주 전년대비 8540억 감소
종전 논의에 반전 기대
유전·플랜트·전력망 복구 수요 기대
이란 제재·중국계 선점 구도는 변수

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 미국과 이란 간 종전 논의가 진전을 보이면서 국내 건설업계가 중동 수주 회복 가능성에 주목하고 있다. 전쟁 이후 유전·플랜트·전력망 복구 사업이 추진될 경우 해외건설 부진을 만회할 신규 발주가 나올 수 있다는 전망이 제기된다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 전쟁 리스크에 흔들린 해외건설 텃밭

19일 건설업계에 따르면 미국·이란 전쟁 종료 가능성이 커지면서 국내 주요 건설사와 엔지니어링 기업을 중심으로 신규 수주 기대감이 확산하고 있다.

올해 들어 중동 수주는 급격히 위축됐다. 해외건설협회 집계 결과 올해 1~5월 국내 건설사의 중동지역 수주액은 5억6000만달러(한화 약 8540억원)로 전년 동기 대비 90% 감소했다.

전체 해외수주에서 중동이 차지하는 비중도 14.6%에 그치며 1년 전보다 33.9%포인트(p) 축소됐다. 지난해 1분기만 해도 중동은 전체 해외수주의 60.4%를 담당했지만 1년 만에 아시아와 북미·태평양 권역보다 작은 비중으로 밀려났다.

중동은 국내 건설사들의 핵심 해외 수주처였다. 1965년 해외건설 첫 진출 이후 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 카타르 등에서 플랜트·토목·건축 사업을 이어왔다. 최근 5년(2021~2025년) 국내 건설사의 해외 수주액은 총 1792억달러(약 273조2800억원) 규모다. 이 가운데 중동 수주액은 약620억달러(약94조5500억원)로 전체의 34.6%를 차지했다.

그러나 올 초 미국과 이란 전쟁이 발발하며 지정학적 위험이 커지면서 분위기는 급변했다. 업계에서는 이 같은 흐름이 장기화하면 토목·플랜트 비중이 큰 해외 매출이 흔들리고, 향후 건설사의 기간 매출과 영업이익에도 부담을 줄 수 있다는 우려가 제기됐다.

◆ 전후 복구 발주 기대…유전·플랜트 피해 커

상황은 종전 논의가 본격화하면서 달라지고 있다. 미국과 이란이 전쟁 중단과 호르무즈해협 재개방에 합의했다는 소식이 전해졌다. 이 과정에서 3000억달러(약 457조5000억원) 규모의 이란 재건기금 조성안과 제재 완화 방안이 논의된 사실도 알려졌다.

시장에서는 전후 재건 발주가 중동 수주 공백을 메울 수 있다는 기대가 커지고 있다. 전후 복구가 단순 토목공사에 그치지 않고 정유·석유화학 플랜트, 발전소, 가스전, 항만, 담수화 시설, 전력망 현대화 등으로 확대될 수 있어서다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 이번 전쟁으로 중동 지역 유전과 플랜트 등 80여곳이 손상됐고, 복구에는 최장 2년이 걸릴 수 있다. 석유·가스 부문 복구 비용은 300억(약 45조7500억)~500억달러(약 76조2500억원) 수준으로 추산된다. 발전소와 해수담수화 시설 등 비에너지 산업 인프라 복구에도 최대 80억달러(약 12조2000억원)가 추가로 필요할 전망이다.

복구 비용에는 시공 인력과 장비 투입, 전쟁 리스크 보험, EPC(설계·조달·시행) 수행 과정의 분쟁 할증료 등이 반영된다. 인력 배치 지연, 물류 제약, 국제 공급망 접근 제한 등 공기 지연 요인도 비용을 끌어올리는 변수로 꼽힌다.

기술 검토가 마무리되는 대로 엔지니어링 진단과 주요 설비 교체 발주가 먼저 나올 것이란 예측이 우세하다. 터빈과 압축기 등 핵심 기자재 교체를 시작으로 정유시설, 항만, 해수담수화 설비, 전력망 복구를 위한 초기 입찰이 순차적으로 진행될 가능성이 있다. 단순 복구를 넘어 레이더와 방어체계 등 물리적 보안 고도화까지 포함하는 형태로 확대될 가능성도 거론된다.

◆ 국내 EPC 역량은 강점…중국계 경쟁은 변수

국내 건설사들은 중동 에너지 인프라 시장에서 이미 적지 않은 시공 경험을 쌓았다. 현대건설, 삼성E&A, DL이앤씨, GS건설, 대우건설, SK에코플랜트 등은 2000년대 후반부터 중동 주요국에서 정유·가스·석유화학 플랜트 공사를 수행해왔다.

하민호 하나증권 연구원은 "이란 재건 계획이 명시되면서 종전 이후 이란 정유화학, 발전소 재건뿐 아니라 유전과 가스전 개발도 기대할 수 있게 됐다"며 "삼성E&A, DL이앤씨, 현대건설 등 중동에서 EPC 수행이 가능한 국내 건설사에 수혜가 될 수 있다"고 말했다.

전쟁을 이유로 잠시 주춤했던 해외 수주 규모가 다시 커질 수 있다는 예상도 나온다. 향후 3년간 기대되는 해외 수주는 ▲원전 500억달러(약 76조2500억원) ▲재건 180억달러(약 27조4500억원) ▲대체 파이프라인 증설 700억달러(약 106조7500억원) 등 총 1400억달러(약 213조5000억원) 수준으로 거론된다.

이은상 NH투자증권 애널리스트는 "과거에는 유가 변동성에 노출된 화석연료 플랜트 중심으로 수주가 이뤄졌다면 앞으로는 원전과 LNG 등 전쟁 위기 속에서 안정성이 입증된 에너지원 중심의 수주가 이어질 수 있다"며 "과거 수주가 개별 기업의 가격 경쟁력에 기대는 구조였다면, 현재 원전과 에너지 안보 프로젝트는 국가 간 전략적 동맹을 기반으로 성사된다는 점도 주목할 만하다"고 말했다.

종전 흐름이 곧바로 국내 건설사 수혜로 이어진다고 보기는 어렵다는 시선도 있다. 대이란 경제 제재가 계속되고 국제은행간통신협회(SWIFT) 차단, 지정학적 고립이 유지될 경우 서방 금융망을 활용한 사업 참여에는 한계가 있어서다.

2018년 미국 트럼프 행정부가 이란 핵합의(JCPOA)를 일방적으로 파기하고 경제 제재를 복원했을 당시 많은 국내 기업이 현지 사업을 접었다. 이후 이란 복구사업은 중국계 기업이 주도했다. 재건 사업 또한 러시아 기업과 이란 현지 업체가 일부 공종을 나눠 맡는 폐쇄적 경쟁 구도로 전개될 수 있다.

김화랑 한국건설산업연구원 부연구위원은 "미국·이란 간 종전 논의 진전에 따른 경제 제재 해제 동향을 예의주시할 필요가 있다"며 "이란과 피해 지역인 GCC(걸프협력이사회) 회원국 재건 사업을 선점하기 위해 정부와 기업의 선제적 대응 전략 수립이 요구된다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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