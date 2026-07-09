"보스턴은 R&D·한국은 사업화"…오스코텍 '듀얼 허브' 전략 재조명

AI 핵심 요약beta
- 한국보건산업진흥원이 9일 보스턴 바이오 생태계 분석 보고서를 발간했다.
- 보고서는 오스코텍·제노스코 듀얼 허브 모델로 레이저티닙 등 성공적 기술수출을 이뤘다고 평가했다.
- 이승주·고종성 대표의 글로벌 네트워크 활용과 한국형 듀얼 허브 전략을 오픈 이노베이션 진화 사례로 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 차세대 혁신 신약 개발 기업 오스코텍의 미국 자회사 제노스코가 보스턴 생태계를 활용한 성공 사례로 주목을 받고 있다.
9일 업계에 따르면 한국보건산업진흥원은 최근 보스턴 바이오 클러스터의 성공 요인을 분석하고 한국 실정에 맞는 정책적 시사점을 도출하고자 '보스턴 바이오 생태계 분석을 통한 창업 및 클러스터 모델 연구' 보고서를 발간했다.
이 가운데 한국과 연계된 사례로 오스코텍과 제노스코의 듀얼 허브 모델(Dual Hub Model) 전략을 소개하고, 이를 통해 한국 바이오 역사상 가장 성공적인 기술 수출 사례 중 하나인 레이저티닙이 탄생됐다고 설명했다.
듀얼 허브 모델은 오스코텍과 제노스코의 지리적 이점을 핵심으로 한다. 두 기업의 전문성은 유지하되 통합운영으로 신약개발 R&D 밸류체인(Value-Chain) 내에서 역할의 중복을 최소화하고, 비용효율과 실행력, 조직 민첩성을 극대화 한다는 전략이다.
이번 보고서에서는 오스코텍과 제노스코의 듀얼 허브 모델에 대해 "보스턴이 과학적 판단의 중심이었고, 한국이 사업적 실행의 중심이었다는 점이 이 모델을 통상의 해외 사무소 운영과 구별짓는다"고 설명했다. 해당 모델은 일반 한국 기업들의 해외 사무소 역할을 넘어 보스턴의 인재, 네트워크, 규제 노하우 등을 R&D 의사결정의 중심에 두는 것을 핵심으로 한다.
또한 제노스코의 성공에 대해 '듀얼 허브'라는 구조적 전략 외에 고종성 대표이사의 MIT･하버드 의대 네트워크, 시장 타이밍 등이 복합적으로 결합된 결과로 평가했다.
고 대표이사는 혁신 신약 개발 과정에서 사업화 단계까지 끌어올린 경험과 보스턴 현지 엘리트 네트워크를 보유하고 있어 시너지를 극대화 시켰다. 보스턴에서 돈으로 사기 어려운 신뢰 자본이라 불리우는 재외 한인 네트워크를 보유, 재미한인 바이오텍 대표자 협의체(KABA) 초대 회장을 역임하며, 흩어져 있던 한인 역량을 결집해 자생적 네트워크를 점화한 '마중물(catalyst)' 역할을 해 왔다.
한편, 오름테라퓨틱스도 제노스코와 유사한 듀얼 허브 전략을 꾸리고 있다. 혁신 신약 플랫폼을 개발하기 위해서는 의사결정이 빠른 소규모 스타트업이 적합하다는 확신 아래 대전 본사에서 항체 개발 역량을 쌓으면서, 동시에 글로벌 임상 허브인 보스턴에 미국 연구소를 설립하는 이원화 구조를 택했다.
보고서는 오름테라퓨틱스 이승주 대표이사가 글로벌 빅파마 사노피에서 쌓은 네트워크와 신약 개발 감각을 가지고 보스턴이라는 생태계에 착지해 중간 단계의 국내 파트너 없이 자체 플랫폼으로 직접 글로벌 빅파마와 계약하는 단계에 도달한 것을 한국형 오픈 이노베이션의 진화형으로 표현했다.
sykim@newspim.com