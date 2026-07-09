NH농협금융, AI 거버넌스 연내 구축 속도...규제 선제 대응

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주가 9일 연내 그룹 AI거버넌스 완성을 추진했다
- 전 계열사 공통 AI 활용·위험관리 기준을 마련해 기존 통제와 연계 강화했다
- 교육·시범운영 후 규제·리스크 신속 점검체계로 안전한 AI 금융서비스 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
리스크 관리·내부통제 체계 고도화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협금융이 전사적 AI 거버넌스 구축에 속도를 내며 안전한 AI 전환 기반 마련에 나섰다.
NH농협금융지주는 금융당국의 정책 방향에 맞춰 추진 중인 그룹 차원의 AI 거버넌스 체계를 올해 안에 완성할 계획이라고 밝혔다.
올해 초 AI 기본법 시행에 이어 6월 금융당국의 AI 가이드라인이 도입되면서 금융권 전반에 규율 체계가 구체화되는 가운데 농협금융은 이에 선제적으로 대응해왔다.
지난 4월부터 그룹 공통 기준 수립 작업에 착수했으며 이를 계열사별 업무 환경에 맞게 적용하는 방식으로 체계를 구축 중이다.
새로운 거버넌스는 은행, 보험, 증권, 캐피탈, 저축은행 등 전 계열사에 일관된 AI 활용 원칙과 위험관리 기준을 적용하는 데 초점을 둔다.
조직, 리스크, 내부통제, IT, 정보보호 등 관련 부서가 공동으로 참여하는 추진체계를 통해 기존 통제 시스템과의 연계를 강화하는 것도 특징이다.
농협금융은 연내 교육과 변화관리, 시범 운영을 거쳐 현장에서 즉시 활용 가능한 수준으로 체계를 정착시킬 방침이다. 이를 통해 새로운 AI 서비스 도입 시 규제 적합성과 리스크를 신속하게 점검할 수 있는 기반을 마련한다는 구상이다.
거버넌스가 구축되면 AI 도입 과정의 불확실성을 줄이는 동시에 서비스 출시 속도를 높일 수 있을 것으로 기대된다. 고객 입장에서도 사전 검증을 거친 보다 안전한 AI 기반 금융 서비스를 이용할 수 있게 된다.
peterbreak22@newspim.com