네이버 D2SF, 버추얼 엔터 스타트업 '23세기아이들'에 투자

AI 핵심 요약beta
- 네이버 D2SF가 9일 버추얼 스타트업 23세기아이들에 투자했다
- 23세기아이들은 자체 모션캡처와 툰셰이더로 신속 제작 체계를 구축했다
- 위고식스 기반 멀티 페르소나 아이돌로 팬 참여형 콘텐츠 확장 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 D2SF가 버추얼 엔터테인먼트 스타트업 '23세기아이들'에 신규 투자했다.
23세기아이들은 실시간 모션캡처와 툰쉐이더 등 버추얼 콘텐츠 제작 기술을 자체 개발했다. 사족 보행 및 플라잉 모션 컨트롤 시스템 등 혁신적인 버추얼 UX 기술도 갖춰 적은 인력으로도 신속하게 콘텐츠를 기획·제작할 수 있는 체계를 구축했다.
회사는 지난해 공개한 버추얼 보이그룹 '위고식스(WE GO-6)'를 통해 각 멤버의 고유한 페르소나를 기반으로 활동하는 '멀티 페르소나 아이돌' 콘셉트를 선보이고 있다.
김형민 대표는 "이번 투자를 통해 콘텐츠 제작 인프라를 강화할 계획"이라며 "자체 기술 구축으로 기존 엔터테인먼트 산업에서 볼 수 없었던 팬 참여형 콘텐츠를 만들겠다"고 말했다.
양상환 네이버 D2SF 센터장은 "버추얼 엔터테인먼트는 아티스트와 팬덤이 새로운 방식으로 소통할 수 있는 시장"이라며 "23세기아이들은 우수한 제작 워크플로우를 기반으로 확장 가능성에 도전하는 팀"이라고 평가했다. 네이버 D2SF는 향후 네이버의 엔터테인먼트 사업 및 모션스테이지 등 유관 조직과의 협력을 모색할 계획이다.
네이버 D2SF는 3D 엔진·데이터, 모션캡처, 버추얼 캐릭터 IP 제작·운영 등 버추얼 콘텐츠 기술 전 분야에 걸쳐 꾸준히 투자해왔다. 앞으로도 버추얼 콘텐츠 시장의 새로운 시도를 만들어가는 기술 스타트업을 적극 발굴하고 지원할 계획이다.
origin@newspim.com