IBK기업은행, DGIST와 과학기술 인재 육성 지원

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 9일 DGIST와 인재 육성 협약을 체결했다.
- 양측은 학생 복지와 교육 여건 개선에 협력하기로 했다.
- 학생식당 개선과 맞춤형 프로그램도 공동 운영하기로 했다.
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연구환경 질적 향상 추진
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 DGIST와 협력해 청년 과학기술 인재 양성 기반 강화에 나섰다.
IBK기업은행은 9일 대구경북과학기술원(DGIST)과 '미래 청년 과학기술인재 육성'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 과학기술 분야 인재들이 보다 안정적인 환경에서 학업과 연구에 집중할 수 있도록 지원 체계를 강화하기 위해 추진됐다. 양 기관은 학생 복지와 교육 여건 개선을 중심으로 협력을 확대할 방침이다.
협약에 따라 양측은 학생식당 식재료 수준과 이용 환경을 개선하고, 학생 맞춤형 교육·문화·예술 프로그램을 공동 운영한다. 아울러 지속 가능한 인재 양성을 위한 협력 기반도 함께 구축할 계획이다.
기업은행은 이번 협력을 통해 연구환경 개선과 실질적인 교육 지원을 병행하며, DGIST와의 연계를 바탕으로 지역 혁신과 국가 경쟁력 강화에도 기여한다는 구상이다.
peterbreak22@newspim.com