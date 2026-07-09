다날엔터테인먼트, hello82와 맞손…글로벌 K-팝 IP 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 다날엔터테인먼트가 9일 hello82와 글로벌 IP 사업 확대 위한 MOU를 체결했다.
- 양사는 북미·중남미·유럽에서 음반·MD 유통과 팬 이벤트·팝업스토어·콘텐츠 사업 협력을 통해 글로벌 팬덤 비즈니스 경쟁력을 강화한다.
- 다날엔터는 스테이블코인 결제 인프라를 연계한 팬덤 커머스와 IP 경험 공간·플랫폼 사업으로 글로벌 IP 생태계 구축에 나선다.
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북미·중남미·유럽 중심 글로벌 팬 접점 강화
글로벌 유통망 기반 IP 사업 공동 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날엔터테인먼트가 글로벌 K-팝 플랫폼 기업 hello82와 손잡고 글로벌 IP 사업 확대에 나선다. 양사는 음반과 MD(굿즈) 유통을 비롯해 팬 이벤트, 팝업스토어, 콘텐츠 사업 등으로 협력 범위를 넓히며 북미·중남미·유럽 시장을 중심으로 글로벌 팬덤 비즈니스 경쟁력을 강화할 계획이다.
9일 다날엔터테인먼트에 따르면 양사는 글로벌 IP 비즈니스 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사는 아티스트 음반과 MD 상품의 글로벌 유통을 비롯해 팬 이벤트, 팝업스토어, 콘텐츠 사업 등 다양한 분야에서 협력한다. 이를 바탕으로 북미·중남미·유럽 등 해외 시장에서 글로벌 팬 접점을 확대하고 IP 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.
hello82는 미국을 중심으로 유럽과 중남미까지 유통 네트워크와 팬 커뮤니티를 운영하며 K-팝 음반과 MD, 팝업스토어, 팬 이벤트 사업을 전개하고 있다. 다날엔터는 이번 협력을 통해 해외 사업 기반을 확대하는 한편 스테이블코인 기반 결제 인프라와 연계한 글로벌 팬덤 커머스 환경 구축도 추진할 방침이다.
회사는 국가와 통화의 제약을 줄인 결제 환경을 바탕으로 글로벌 팬들의 콘텐츠와 상품 이용 편의성을 높이고 팬덤 커머스 경쟁력을 강화한다는 전략이다.
다날엔터는 현재 콘텐츠(Content), 경험(Experience), 플랫폼(Platform)을 연결하는 글로벌 IP 플랫폼 사업을 추진하고 있다. 음악과 콘텐츠 IP를 기반으로 공연, 전시, 팝업스토어, MD, 팬 커뮤니티, 결제 서비스 등으로 사업 영역을 확대하고 있으며 이를 해외 시장으로 넓혀가고 있다.
특히 서울 성수동에서 축적한 운영 경험을 바탕으로 hello82와 함께 북미와 유럽 시장에서 IP 경험 공간과 팬 플랫폼 사업도 추진할 계획이다. 공연과 콘텐츠, 커머스를 연계한 오프라인 접점을 확대하고 글로벌 IP 사업 기반을 강화한다는 구상이다.
아울러 음반 유통을 넘어 IP 발굴과 투자, 제작, 공연, 전시, MD, 플랫폼 서비스를 연계하는 사업 모델도 확대해 글로벌 IP 생태계를 구축해 나갈 예정이다.
현능호 다날엔터테인먼트 대표는 "이번 hello82와의 협력은 글로벌 팬과 직접 연결되는 네트워크를 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "콘텐츠와 팬을 연결하는 접점을 확대하고 다양한 IP 비즈니스 기회를 함께 만들어 가겠다"고 말했다. 이어 "향후 국내 제도 변화에 맞춰 다날그룹의 스테이블코인 결제 인프라를 접목한 글로벌 팬덤 커머스 환경을 구축하고 원화 스테이블코인 유통 기반도 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com