SKT·소프트뱅크, AI 사회적 가치 측정 표준 개발

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 9일 소프트뱅크·사회적가치연구원과 AI·ICT 사회적 가치 측정 공동 방법론 개발 업무협약을 맺었다.
- 3사는 각 기업의 AI·ICT 서비스가 창출하는 사회적 가치를 공통 지표로 측정하고 글로벌 표준 체계를 마련하기로 했다.
- 향후 사례 연구·공동 보고서·포럼 등을 통해 한국·일본 등에서 측정 방법론을 확산하고 다양한 산업에 적용할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 일본 소프트뱅크, 사회적가치연구원과 함께 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT)이 만드는 사회적 가치를 객관적으로 측정하는 공동 방법론 개발에 나선다.
3사는 9일 서울 을지로 SKT 타워에서 사회적 가치 측정 및 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
AI는 생산성 향상뿐 아니라 사회 안전망 강화, 디지털 포용, 고객 편익 증대 등 다양한 영역에서 새로운 가치를 만들고 있다.
3사는 각 기업이 AI와 ICT 제품·서비스로 창출하는 사회적 가치를 측정하고 글로벌에서 활용 가능한 표준 방법론을 공동 개발하기로 했다.
지난 2024년 4월 첫 양해각서(MOU)를 맺은 이후 워크숍과 사례 발표 등을 통해 협력해 왔으며 소프트뱅크가 창출하는 사회적 가치를 측정한 결과를 공시하고 SKT 지표와 비교·분석했다.
향후 각 사가 보유한 사업 경험과 데이터, 측정 노하우를 바탕으로 AI와 ICT 기반 서비스의 사회적 가치 측정 지표를 구체화하고 다양한 기업과 산업에서 활용 가능한 표준 측정 체계 개발을 추진할 계획이다.
한국과 일본 등 글로벌 시장에서 측정 방법론 확산을 위해 사례 연구, 공동 보고서 발간, 포럼 등도 진행한다.
SKT는 2018년부터 기업 활동 전반에서 창출하는 사회적 가치를 측정해 왔으며, 2021년부터는 세부 지표의 측정식을 공개하고 있다.
특히 취약계층 지원, 재난 대응, 범죄 피해 예방 등 사회안전망 강화에 기여하는 AI·ICT 기반 서비스의 가치를 지속 발굴 중이다. 사회적가치연구원은 SK그룹이 설립한 비영리 재단으로, SK그룹의 사회적 가치 측정 체계인 더블 바텀 라인(DBL)을 개발했다.
엄종환 SKT 지속가능경영실장은 "AI가 만드는 사회적 효용과 해결 과제를 객관적으로 측정하고 설명하는 체계가 필요하다"며 "이번 업무협약을 통해 AI 시대에 걸맞은 사회적 가치 측정 표준 방법론 개발을 추진하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com