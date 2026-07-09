[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처)의 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 박종준 전 대통령경호처장에게 1심 법원이 실형을 선고했다.
서울중앙지법 형사합의26부(재판장 이현경)는 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 박 전 처장에게 징역 4년형을 선고했다.
함께 재판에 넘겨진 김성훈 경호처 차장, 이광우 전 경호본부장에게는 각각 징역 5년과 징역 2년 6개월을 선고했으며, 김신 전 가족경호부장에게는 징역 1년에 집행유에 2년을 선고했다.
재판부는 선고 이후 도주 우려를 이유로 박 전 처장과 김 전 차장, 이 전 본부장에게 구속영장을 발부했다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
right@newspim.com
[속보] '尹 체포 저지' 박종준 전 경호처장 1심서 징역 4년…법정구속
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처)의 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 박종준 전 대통령경호처장에게 1심 법원이 실형을 선고했다.