한국제지, '2026 나노코리아' 참가..."나노셀룰로오스 신소재 소개"

AI 핵심 요약beta
- 한국제지가 8일부터 10일까지 나노코리아에서
- 나노셀룰로오스 기반 친환경 고기능 소재를 선보였다고 9일 밝혔다.
- 맞춤형 표면개질 기술로 분산성·내열성·난연성을 높여
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합제지기업 한국제지가 지난 8일부터 오는 10일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 나노코리아' 전시회에 참가해 나노셀룰로오스 기반 신기술과 친환경 고기능 소재 솔루션을 선보였다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 전시회에서 종이 원료와 제지 공정 기술을 기반으로 개발한 나노셀룰로오스 소재, 셀룰로오스 복합소재, 전자파 차폐·방열 소재, 친환경 패키징 솔루션 등을 소개했다. 기존 제지 사업을 넘어 고기능 소재와 친환경 솔루션 분야로 기술 적용 범위를 확대하고 있다.
나노셀룰로오스는 높은 강도와 경량성, 열안정성을 갖춘 차세대 소재로 자동차, 전자소재, 친환경 패키징 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능하다. 다만 복합소재로 활용하려면 분산성, 내열성, 표면 특성 등을 사용 환경에 맞게 개선하는 기술이 필요하다.
한국제지는 맞춤형 표면개질 기술을 적용한 나노셀룰로오스 소재 솔루션으로 이를 해결했다. 이 기술은 소재의 분산성을 높이고 내열성 및 난연성을 부여할 수 있으며, PE·PP 등 다양한 고분자 소재 특성에 맞춰 적용 가능하다.
회사는 셀룰로오스 기반 복합소재의 산업별 적용 가능성도 제시했다. 자동차 복합소재, 드론용 복합소재, 친환경 복합소재, 고기능성 분리막 등을 주요 적용 분야로 소개하며 경량화, 고강성, 난연성 강화, 플라스틱 사용량 절감, 이온 전도성 개선, 열적 안정성 개선 등 다양한 활용 방향을 설명했다.
강준석 한국제지 대표는 "셀룰로오스 기반 소재 기술과 친환경 고기능 소재 솔루션을 소개하는 자리였다"며 "앞으로 기존 제지 사업을 넘어 고기능 소재와 친환경 패키징 분야로 기술 영역을 확장하고 고객 요구에 맞춘 소재 솔루션을 제안해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com