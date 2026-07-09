메디아나, 가톨릭중앙의료원서 통합 모니터링 플랫폼 공개

AI 핵심 요약beta
- 메디아나가 9일 CMC 컨퍼런스에서 통합 모니터링 전략을 발표했다.
- 환자감시장치·웨어러블·CMS를 하나의 플랫폼으로 연계하는 모델을 제시했다.
- 차세대 중앙집중감시장치로 병원 전역 환자 데이터를 실시간 통합 관리할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 국내 최대 의료 네트워크인 가톨릭중앙의료원(CMC) 컨퍼런스에서 통합 모니터링 운영 전략을 발표했다고 9일 밝혔다.
메디아나는 지난달 23~25일 열린 CMC 컨퍼런스에서 환자감시장치, 웨어러블 의료기기, 중앙집중감시장치(CMS)를 하나의 플랫폼으로 연계하는 방안을 소개했다. 발표 대상은 가톨릭대학교 성의교정을 비롯해 서울성모병원, 여의도성모병원, 의정부성모병원, 부천성모병원, 은평성모병원, 인천성모병원, 성빈센트병원, 대전성모병원 등 CMC 산하 기관의 의공학팀 및 재단 관계자였다.
회사에 따르면 병원 내 환자 모니터링 환경이 중환자실(ICU) 중심에서 일반병동과 회복기 환자, 이동 환자까지 확대되고 있다. 메디아나는 웨어러블 심전도(ECG)와 기존 환자감시장치, 중앙집중감시장치를 연계해 병원 전역의 환자 데이터를 하나의 플랫폼에서 관리하는 통합 모니터링 운영 모델을 제시했다.
차세대 중앙집중감시장치인 'MEDIANA Unified Central'은 환자감시장치와 웨어러블 의료기기에서 수집되는 생체신호와 알람을 통합 관리하도록 설계됐다. 의료진이 병상 환자와 이동 환자의 상태를 하나의 환경에서 실시간으로 확인할 수 있다.
메디아나 관계자는 "의료기관의 환자 모니터링 환경은 병원 전체를 아우르는 통합 관리 체계로 변화하고 있다"며 "환자감시장치 기술력을 기반으로 웨어러블과 AI를 접목한 통합 모니터링 플랫폼 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편 메디아나는 환자감시장치와 웨어러블 의료기기, AI 기반 의료 서비스를 연계한 통합 모니터링 플랫폼 고도화를 지속 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com