HD현대중공업, 울산 취약계층에 보양식 꾸러미 지원

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 9일 울산동구에서 취약계층에 보양식 꾸러미 지원 전달식을 열었다.
- 삼계탕·갈비탕·미숫가루 등 4000만원 상당 꾸러미를 울산 동구 취약계층 430여 가구에 전달할 예정이라고 밝혔다.
- HD현대중공업은 이번 지원을 계기로 지역사회와 함께하는 나눔활동을 지속하겠다고 말했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 여름철 폭염에 취약한 지역 이웃을 위해 보양식 꾸러미를 지원한다.
HD현대중공업은 HD한국조선해양, HD현대1%나눔재단과 함께 9일 울산동구종합사회복지관에서 '보양식 꾸러미 지원 전달식'을 열었다고 밝혔다.
이번에 기증한 보양식 꾸러미는 삼계탕과 갈비탕, 미숫가루 등으로 구성됐다. 지원 규모는 총 4000만원 상당이다.
꾸러미는 울산 동구 지역 취약계층 430여 가구에 전달될 예정이다. 본격적인 무더위를 앞두고 지역 이웃들의 영양 보충과 여름철 건강관리에 도움이 될 것으로 기대된다.
이날 전달식에는 남혜진 울산동구종합사회복지관장을 비롯한 지역 사회복지시설 관계자들이 참석했다. HD현대중공업에서는 1% 급여 나눔에 참여하고 있는 이창용 책임매니저가 직원 대표로 함께했다.
HD현대중공업 관계자는 "이번 보양식 지원이 무더위에 취약한 이웃들이 건강하게 여름을 보내는 데 작은 보탬이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 나눔활동을 이어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com