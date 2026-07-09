휴온스엔, 춘천공장 증축 완료…건기식 소재 생산능력 확대

AI 핵심 요약beta
- 휴온스엔은 9일 춘천공장 증축 준공식을 열고 건강기능식품 소재 생산 역량을 강화했다.
- 증축으로 주정·물 추출 설비 생산능력이 연간 1만6500톤으로 확대돼 대규모 생산 수요 대응 기반을 마련했다.
- 휴온스엔은 홍삼농축액과 간·눈·관절 건강 소재 생산을 늘리고 생약제제·화장품·천연 향료 등으로 사업을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스엔은 강원 춘천공장 증축을 완료하고 건강기능식품 소재 생산 역량을 강화했다고 9일 밝혔다.
휴온스엔은 이날 강원도 춘천시 동내면 춘천공장에서 증축 준공식을 개최했다. 행사에는 윤성태 휴온스그룹 회장과 주요 경영진, 육동한 춘천시장 및 시 투자유치과 관계자 등이 참석했다.
이번 증축으로 춘천공장의 주정 추출 설비 생산능력은 기존보다 약 200% 증가한 연간 1만톤 규모로 확대됐다. 여기에 연간 6500톤 규모의 물 추출 설비를 새로 구축하면서 총 생산능력은 연간 1만6500톤으로 늘었다.
증축 공장은 안전성과 생산성 향상에 중점을 두고 설계됐다. 회사는 공정안전관리(PSM) 설비를 구축하고 전 공정에 방폭 설비를 적용해 주정 추출 공정의 안전성을 높였다고 설명했다. 또 6킬로리터(kL)급 대용량 추출기 6기와 고효율 농축 시스템을 도입해 대규모 생산 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련했다.
휴온스엔은 그동안 농협홍삼 등 고객사에 천연물 추출 소재를 공급해 왔으며, 이번 증축을 계기로 건강기능식품 소재 생산을 확대하고 천연물 소재 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.
신규 설비는 이달 중순부터 본격 가동될 예정이다. 회사는 홍삼농축액 생산을 확대하는 한편 간 건강, 눈 건강, 관절 건강 관련 소재 생산도 늘릴 계획이다. 또한 생약제제와 화장품, 천연 향료, 개별인정형 건강기능식품 소재 분야로 사업을 확대한다는 방침이다.
손동철 휴온스엔 대표는 "생산능력과 안전성을 강화한 생산 기반을 마련했다"며 "새롭게 구축한 추출 설비를 바탕으로 국내외 고객사 수요에 안정적으로 대응하고 천연물 소재 사업 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com