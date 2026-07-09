미 국방부, 한국 조선사에 '전투함 건조' 첫 공식 타진

AI 핵심 요약beta
- 미 국방부와 해군이 지난달 한국 빅3 조선사에 군함·급유함 건조 RFI를 보내 한국의 미 해군 전력 확충 참여 가능성이 주목됐다.
- 미 해군은 2054년까지 함대를 381척으로 늘릴 계획으로, 울산급 배치-Ⅲ 등 한국 최신 호위함 설계·전투체계 역량에 큰 관심을 보였다.
- 업계는 MASGA·조선 협력 패키지와 연계된 중장기 협력·공급망 진입을 기대하면서도 RFI를 곧바로 수주 신호로 보긴 이르다는 신중론을 제기했다.
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1조750억달러 美 함정 증강 계획… 1500억달러 조선 협력 변수
"아직 계약 단계 아냐"…美 군함 사업, 신중론 부상
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 미국 국방부와 해군이 한국 조선업체를 상대로 전투함·군수지원함 건조 역량을 공식 타진하면서, 381척 규모로 확대되는 미 해군 전력 재편 구상에 한국 조선사가 참여할 수 있느냐에 관심이 쏠리고 있다.
정부와 조선·방산업계에 따르면, 미 국방부는 최근 HD현대중공업과 한화오션에 전투함 관련 정보 요청서(RFI)를 발송했고, 미 해군 역시 HD현대중공업·한화오션·삼성중공업에 급유함 건조 관련 RFI를 보냈다. RFI는 가격, 납기, 설계·생산 능력 등 사업 기초 데이터를 수집하는 초기 절차로, 실제 입찰(RFP) 이전 단계다.
지난해 한·미가 '마스가(MASGA)' 프로젝트 추진에 합의한 이후, 미 정부가 한국 조선업체의 군함 건조 역량을 공식적으로 확인한 것은 이번이 처음이다.
국내 '빅3 조선사'는 지난달 건조 실적, 설계 인력 규모, 연간 생산 능력 등을 포함한 자료를 미 국방부와 해군에 제출했다. 특히 미 측은 한국 해군 최신예 호위함인 '울산급 배치-Ⅲ(3600톤급·충남함급)'의 설계와 전투체계 통합 능력에 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다. 해당 함정은 다기능위상배열레이더(MFR), 한국형 수직발사체계(KVLS), 통합마스트 등을 적용한 최신 플랫폼으로, 중형 수상전투함 설계 역량의 기준으로 평가된다.
이번 RFI는 한·미 간 대규모 조선 협력 구상과도 맞물린다. 양국은 지난해 약 3500억달러 규모의 대미 투자 프로젝트에 합의하면서, 이 가운데 1500억달러를 조선 분야 협력에 배정했다.
업계에선 전투함과 군수지원함(급유함) 건조가 해당 협력 패키지에 포함됐을 가능성을 제기한다. 시점도 주목된다. 미 측의 RFI 발송은 지난달 주요 7개국(G7) 정상회의에서 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 회동한 직후 이뤄졌다. 당시 트럼프 대통령은 "미국 군함 10척을 신속히 건조할 수 있느냐"고 직접 문의한 것으로 알려졌다.
미국의 함정 수요는 구조적으로 확대되는 추세다. 대한무역투자진흥공사(코트라)에 따르면, 미 해군은 2024년 기준 296척 규모의 함대를 2054년까지 381척으로 늘릴 계획이며, 이를 위해 총 1조750억달러(약 1620조원)를 투입할 전망이다.
문제는 건조 역량이다. 미국 조선업은 상선·군함 모두 생산 기반이 약화된 상태로, 건조 기간 지연과 비용 상승이 반복되고 있다. 업계 관계자는 "현행법상 군함의 해외 건조는 제한돼 있지만, 대통령령 등을 통한 예외 적용 검토 움직임이 있는 것으로 안다"고 말했다.
다만 이번 RFI를 '수주 신호'로 해석하는 데는 신중론도 적지 않다. 방산업계의 한 관계자는 "RFI는 어디까지나 시장 조사 단계로 계약이나 사업자 선정과는 거리가 있다"며 "단기 수주 여부보다 미국의 조선산업 재건 전략과 어떻게 연계할지, 중장기 협력 구조를 설계하는 것이 중요하다"고 지적했다. 그러면서 "캐나다 차세대 잠수함(CPSP) 사업 실패 이후 새로운 수출 돌파구를 모색하는 국내 방산업계로선, '단기 수주'보다 '미 해군 공급망 진입'이라는 전략적 목표 설정이 요구된다"고 했다.
gomsi@newspim.com