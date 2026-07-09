종근당, 연구개발 전문 자회사 '뉴라테온' 출범

AI 핵심 요약beta
- 종근당은 9일 연구개발 자회사 뉴라테온을 설립했다.
- 뉴라테온은 신약·개량신약 등 전 과정 연구개발을 수행한다.
- 초대 대표이사에 약학박사 출신 원동한 상무가 선임됐다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당은 연구개발 전문 자회사 '뉴라테온(NURATEON)'을 설립하고 창립식을 개최했다고 9일 밝혔다.
전날 경기 용인시 동백지구 효종연구소에서 열린 창립식에는 최희남 종근당홀딩스 대표와 원동한 뉴라테온 대표를 비롯한 임직원 100여 명이 참석했다.
뉴라테온은 종근당 효종연구소가 축적한 연구개발 역량과 기술력을 기반으로 신약 제형과 개량신약, 제네릭, 일반의약품(OTC) 개발을 비롯해 분석연구, 제제연구, 약물전달시스템(DDS) 연구 등 연구개발 전 과정을 수행하는 전문회사다.
회사는 자체 신제품 개발과 기술이전, 고객 맞춤형 연구개발 서비스를 확대해 국내외 제약·바이오 기업으로 고객 기반을 넓히고 연구개발 플랫폼 기업으로 성장한다는 계획이다.
사명인 뉴라테온은 '새로운 시대(New Era)'와 '기술혁신(Technology Innovation)'을 조합해 만든 이름으로, 기술력을 바탕으로 제약산업의 새로운 시대를 열겠다는 의미를 담았다.
뉴라테온은 이날 '기술혁신으로 새로운 시대를 여는 연구개발 플랫폼 기업'을 비전으로 제시하고, '차별화된 기술과 혁신적인 신제품으로 인류 건강에 기여한다'는 미션을 공개했다. 핵심 가치로는 기술(Technology), 협력(Collaboration), 혁신(Innovation)을 제시했다.
초대 대표이사에는 종근당 연구소 출신인 원동한 상무가 선임됐다. 원 대표는 부산대에서 약학박사 학위를 취득했으며, 제약업계에서 23년간 기술연구를 수행해 온 연구개발 전문가다.
원동한 대표는 "뉴라테온은 우수한 연구인력과 전문성을 바탕으로 고객과 파트너에게 연구개발 서비스를 제공하는 기술 기반 플랫폼 기업"이라며 "기술 경쟁력과 협력을 바탕으로 미래 제약산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com