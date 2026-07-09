전남광주특별시, 정무부시장 첫 국민추천…10~15일 후보 접수

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 10일부터 15일까지 국민추천제로 정무부시장 후보를 공개 추천받는다고 9일 밝혔다
- 추천 대상은 산업·일자리·경제 등 담당 부시장 1명과 시민주권·복지·양성평등 등 담당 부시장 1명이다
- 추천은 국민추천제 누리집과 주민센터 현장접수로 진행되며 광주특별시는 심사를 거쳐 다음달 정무부시장 임명을 마무리할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 전남광주통합특별시가 정무부시장을 국민이 직접 추천하는 '국민추천제'를 처음으로 도입한다.
인사혁신처와 전남광주특별시는 국민추천제를 활용해 오는 10일부터 15일까지 정무부시장 후보자를 공개 추천받는다고 9일 밝혔다.
국민추천제를 지방자치단체의 고위직 인선에 활용하는 것은 이번이 처음이다. 국민추천제는 국민이 공직에 적합한 인재를 직접 추천하는 참여형 인사제도다.
이번에 추천받는 정무부시장은 모두 2명이다. 산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업 분야를 담당할 부시장과 시민주권·청년인구정책·보건복지·양성평등 분야를 맡을 부시장이다.
추천은 인사혁신처 국민추천제 누리집을 통해 누구나 참여할 수 있으며, 온라인 이용이 어려운 디지털 취약계층은 전남광주특별시 관할 읍·면·동 주민센터에서 현장 접수도 가능하다.
광주특별시는 국민이 추천한 후보자를 포함해 자격 심사 등 인선 절차를 거쳐 다음 달 중 정무부시장 임명을 마무리할 계획이다.
이은영 인사혁신처 인재정보기획관은 "앞으로도 국가, 지자체 및 공공기관 등 국민 참여로 인재 발굴이 필요한 곳에서 제도를 더 많이 활용하길 바란다"며 "다양한 직위 후보자 선발에 더 많은 협업과 참여를 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com