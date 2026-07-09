강원에너지, 니덱과 데이터센터 액체냉각 계약

AI 핵심 요약beta
- 강원에너지가 9일 니덱과 AI 데이터센터용 CDU 사업 마스터계약을 체결했다.
- 이번 계약으로 CDU 설치와 시운전, 유지보수 발주 체제를 마련했다.
- 양사는 액체냉각 협력을 본격화하고 데모센터도 협의하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 강원에너지는 니덱과 인공지능(AI) 데이터센터용 냉각액 공급장치(CDU) 사업을 위한 마스터계약을 체결했다고 9일 밝혔다. 지난 6월 체결한 업무협약의 후속 절차로, 액체냉각 시스템 분야에서 양사의 협력을 본격화하기 위한 것이다.
계약 체결식은 지난 6일 일본 교토시 니덱 본사에서 진행됐다. 이번 계약을 통해 강원에너지는 니덱으로부터 CDU 설치, 시운전, 유지보수 등 AI 데이터센터 현장 업무 전반에 대한 서비스를 발주받을 수 있는 체제를 마련했다.
회사에 따르면 향후 개별 프로젝트는 고객사 및 니덱과의 별도 계약 체결에 따라 진행될 예정이다. 강원에너지는 50년 이상의 업력을 바탕으로 한 기술력과 EPC(설계·조달·시공) 역량을 활용해 니덱의 수냉식 CDU 설치와 유지보수, 24시간 서비스 및 기술 지원 체계를 구축할 계획이다.
CDU는 고성능 서버에서 발생하는 열을 액체냉각 방식으로 제어하는 핵심 장비다. AI와 고성능컴퓨팅(HPC), 클라우드 데이터센터 확산으로 서버 집적도가 높아지면서 국내에서도 CDU 시장 수요가 증가하고 있다. 기존 공기냉각 방식만으로는 고집적 데이터센터의 발열 제어에 한계가 있어 수냉식 액체냉각 솔루션 도입이 필요해지고 있다.
시장조사기관 글로벌 마켓 인사이트에 따르면 글로벌 데이터센터 액체냉각 시장은 2026년부터 2030년대 중반까지 연평균 18~25% 성장할 것으로 예상된다. 신규 AI 데이터센터를 중심으로 수냉식 솔루션 도입이 확대되면서 CDU를 포함한 액체냉각 인프라 수요도 빠르게 증가할 것으로 보인다.
니덱은 일본을 대표하는 글로벌 전장·정밀모터 기업으로 최근 AI 데이터센터 확산에 따른 서버 냉각 수요 증가에 대응해 CDU 등 액체냉각 솔루션 제품과 기술 개발을 추진 중이다. 강원에너지는 산업용 플랜트와 2차전지 설비 사업을 통해 축적한 설계·시공·운영 역량을 바탕으로 데이터센터 냉각 인프라 분야로 사업을 확대할 계획이다. 아울러 CDU 사업 경쟁력 강화를 위해 국내 CDU 데모센터 구축 가능성도 니덱과 협의할 예정이다.
강원에너지 대표이사는 "니덱과 액체냉각 분야 협력을 위한 양해각서(MOU) 체결 이후 빠른 시일 내 마스터계약을 체결하여 사업 실행 단계에 돌입하였다"며 "개별 프로젝트 협의 또한 속도감 있게 진행하여 지속적인 사업 기회를 만들어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com