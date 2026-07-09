NH농협생명, 정보보호의 날 맞아 보안 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 8일 범농협 계열사와 정보보호 캠페인을 진행했다
- 임직원 대상 정보보호 실천수칙 안내와 사이버 범죄 경각심 제고를 추진했다
- 박병희 대표는 고객정보 보호와 보안사고 예방에 지속 노력하겠다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 지난 8일 정보보호의 날을 맞아 범농협 계열사와 함께 정보보호 캠페인을 진행했다고 9일 밝혔다.
박병희 NH농협생명 대표이사를 비롯한 임원진은 서울 본사 로비에서 출근길 직원들에게 전단지와 홍보물을 나눠주며 정보보호 실천 수칙을 안내했다. 주요 내용은 정보보호 생활화, 개인정보 삭제 등 일상에서 지켜야 할 보안 수칙이다.
이번 캠페인은 임직원의 정보보호 인식을 높이고, 일상생활 속 사이버 범죄에 대한 경각심을 환기하기 위해 마련됐다.
캠페인에는 농협중앙회, 농협경제지주, NH농협금융지주, NH농협은행, NH농협생명, NH농협손해보험, NH투자증권, 하나로유통 등 범농협 계열사가 공동으로 참여했다.
박병희 NH농협생명 대표이사는 "정보보호는 임직원 모두가 일상적으로 실천해야 하는 기본 원칙"이라며 "앞으로도 고객정보 보호와 사이버 보안사고 예방을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com