아크릴 "정신건강 AI 벤치마크 15종 전 분야 1위"

AI 핵심 요약beta
- 아크릴이 9일 정신건강 특화 AI '에이다'가
- 글로벌 15종 벤치마크에서 기존 최고 성능을 넘었다고 밝혔다.
- 에이다는 단일 생성형 파운데이션 모델로 우울증·자살 위험 등
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능 전환 인프라 전문기업 아크릴이 자체 개발한 정신건강 특화 AI 모델 '에이다(ADA)'로 전 세계 정신건강·감정 분석 분야 공개 벤치마크 15종에서 기존 최고성능 모델을 모두 상회했다고 9일 밝혔다.
에이다는 의료 특화 파운데이션 모델 '아름.H(ALLM.H)'를 기반으로 개발됐다. 기존 정신건강·감정 분석 AI는 우울증, 자살 위험, 스트레스 등 과제별로 특화된 판별 모델을 각각 구축하는 방식이 일반적이었으나, 아크릴은 단일 생성형 파운데이션 모델만으로 15종 평가 항목 전반에서 기존 최고 기록을 넘어섰다.
회사에 따르면 우울증 검출 벤치마크인 'HelaDepDet'에서는 기존 성능 대비 8.18포인트 높은 결과를 기록했다. 에이다는 우울 탐지, 자살 위험 분석, 스트레스 원인 분류, 외로움 탐지, 감정 이해 등 다양한 정신건강·감정 분석 과제에서 성능 우위를 확인했으며, 'KEmoFact', 'KOTE' 등 한국어 감정 분석 벤치마크에서도 기존 최고 기록을 경신했다.
에이다의 차별성은 단순한 상태 분류에 그치지 않는다는 점이다. 생성형 AI 특성을 활용해 위험 요인, 감정 원인, 판단 근거를 구조화해 제시할 수 있어 의료진과 상담 전문가의 의사결정을 보조하는 도구로 활용 가능하다. 상담 접수, 비대면 상담, 전자의무기록(EHR) 자유기술문 등에서 위험 신호를 조기에 포착하는 방식으로도 적용될 수 있다.
아크릴은 국내 최초로 우울증 진단기기 인허가를 획득했으며, 아름.H 기반 모델 상용화를 통해 헬스케어 AI 사업을 확장하고 있다. 말레이시아 건강검진센터와 몽골 국립정신건강센터에 정신건강 검진 시스템 수출을 추진 중이다.
박외진 아크릴 대표이사는 "단일 파운데이션 모델로 15종 벤치마크에서 전용 최고성능 모델을 모두 넘어선 것은 아크릴이 헬스케어 도메인 AI 분야에서 세계적 경쟁력을 갖췄음을 보여주는 결과"라며 "아름.H 패밀리와 병원 인공지능 전환 플랫폼 'NADIA-ANE', LLMOps 인프라 'JONATHAN'을 연계해 글로벌 헬스케어 시장 공략을 본격화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com