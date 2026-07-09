SK케미칼, '2025 지속가능경영보고서' 발간

AI 핵심 요약beta
- SK케미칼이 9일 '2025 지속가능경영보고서'를 발간해 자회사까지 포함한 ESG 분석과 공시 범위를 확대했다.
- 보고서는 국제 ESG 기준과 제3자 검증을 반영했고 SK케미칼은 온실가스 감축과 공시 범위를 해외 법인까지 넓혔다.
- SK케미칼은 2050년 스코프3 넷제로와 자원순환 목표를 세웠고 각종 ESG 평가에서 AA·A+ 등급과 리더십 A등급을 유지했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK케미칼이 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 9일 밝혔다.
이번 보고서는 중대성 평가 범위를 기존 별도재무제표 기준에서 연결재무제표 기준으로 확대했다. 그린케미칼·파마사업과 함께 자회사인 SK바이오사이언스의 백신 산업, SK멀티유틸리티의 발전·유틸리티 공급 분야까지 포함해 각 사업별 ESG 영향과 위험·기회를 분석했다.
보고서는 GRI, SASB, TCFD, UNGC 등 국제 ESG 기준을 반영했으며 외부 검증기관의 제3자 검증을 거쳤다.
SK케미칼은 지난해 온실가스 6만2615톤(tCO2eq)을 감축했다. DMT 공정 개선과 수소 혼소, CHDM 공정 Off-gas 활용, 재생에너지 도입 등을 통해 생산 과정의 배출량을 줄였다. 스코프3 온실가스 배출량 공시 범위도 국내 주요 자회사에서 해외 법인까지 확대했다.
회사는 2032년 재생에너지 사용 100%, 2040년 스코프 1·2 넷제로, 2050년 스코프 3 넷제로 달성을 목표로 하고 있다. 자원순환 부문에서는 2040년까지 재활용·바이오 원료 기반 제품 판매 비율을 90%까지 높일 계획이다.
SK케미칼은 MSCI ESG 평가에서 3년 연속 AA등급, 한국ESG기준원 평가에서 4년 연속 A+등급을 받았다. CDP 기후변화와 수자원보호 평가에서는 리더십 A등급을 획득했다.
yuniya@newspim.com