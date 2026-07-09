저축은행 업계, 폭염 취약계층 250가구에 여름나기 꾸러미 전달

AI 핵심 요약beta
- 저축은행중앙회는 8일 서울 신당사회복지관에서
- 저소득층 주민 지원 위해 여름나기 꾸러미를
- 250박스 1300만원 상당 지원하며 상생 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 저축은행중앙회는 지난 8일 신한저축은행, 대신저축은행, DB저축은행 임직원들과 함께 서울 중구 신당사회복지관에서 '건강한 여름나기 꾸러미' 봉사활동을 실시했다고 9일 밝혔다.
이번 봉사활동은 장마와 폭염으로 어려움을 겪을 수 있는 저소득층 주민을 지원하기 위해 마련됐다. 참여 임직원들은 손선풍기, 쿨파스, 삼계탕, 여름과일 등 여름철 생활에 필요한 물품을 담은 꾸러미를 직접 포장하고 전달했다.
이날 마련된 꾸러미는 총 250박스, 약 1300만원 상당이다. 꾸러미는 신당사회복지관을 통해 서울 중구 지역 취약계층 가구에 배부될 예정이다.
오화경 저축은행중앙회장은 "저축은행 업계의 나눔이 긴 장마와 폭염으로 어려움을 겪을 이웃들에게 조금이나마 시원한 그늘이 되길 바란다"며 "앞으로도 저축은행 업계는 지역사회와 상생하는 다양한 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com