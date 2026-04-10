[프로농구] '허강박 46점' KB, 우리은행 완파...4강 PO 2연승

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB스타즈의 막강한 '허강박 트리오'가 우리은행을 압도하며 2연승을 달렸다.

청주 KB스타즈는 10일 청주체육관에서 열린 2025-2026 여자프로농구 4강 플레이오프 2차전에서 아산 우리은행을 78-54로 꺾고 챔피언결정전 진출까지 단 1승만을 남겼다.

박지수가 19점 12리바운드 3어시스트로 골밑을 지배했고, 허예은이 15점, 강이슬이 12점을 보탰다. 벤치에서 나온 송윤하도 14득점으로 힘을 보탰다. 김단비가 분전하며 15점을 올렸지만 혼자 감당하기엔 MVP 박지수의 존재감이 너무 컸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB스타즈 박지수(왼쪽)가 10일 여자프로농구 4강 플레이오프 우리은행과의 2차전에서 김단비와 공르 다투고 있다. [사진=WKBL] 2026.04.10 psoq1337@newspim.com

출발은 우리은행이 더 좋았다. 1쿼터 후반까지 18-14 리드를 잡았다. 김단비 투입 이후 2쿼터 중반까지 35-32로 앞섰다. 외곽이 터지면서 KB스타즈를 괴롭혔다.

흐름을 뒤집은 건 결국 박지수였다. KB스타즈는 2쿼터 중반 이후 박지수를 투입하자 골밑 균형이 완전히 바뀌었다. 1쿼터 2점에 그쳤던 박지수는 2쿼터에만 9점을 폭격했다. 전반 종료 직전엔 버저비터까지 꽂으며 37-35로 스코어를 뒤집었다.

3쿼터는 '허강박 쇼'. 강이슬과 이채은의 연속 3점슛으로 기분 좋게 3쿼터를 열었다. 우리은행의 추격을 허용하다가 3쿼터 종료 4분 38초 전부터 12-0 러닝타임을 달렸다. 이 구간 득점은 박지수 6점, 강이슬 4점, 허예은 2점. 박지수는 골밑에서 김단비를 집요하게 밀어붙였다. 3쿼터 종료 직전 유승희에게 3점 버저비터를 내줬지만, 이미 점수는 58-46. 분위기는 완전히 KB 쪽이었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB스타즈 선수들이 10일 여자프로농구 4강 플레이오프 우리은행과의 2차전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. [사진=WKBL] 2026.04.10 psoq1337@newspim.com

4쿼터에도 양상은 바뀌지 않았다. 압박과 속공에 에너지를 쏟아부은 우리은행은 체력이 눈에 띄게 떨어졌다. KB는 두 자릿수 격차를 유지하며 여유 있게 경기를 마무리했다.

KB스타즈는 박지수에게 충분한 휴식을 주면서도 2연승을 챙겨 12일 아산 원정에서 시리즈 스윕을 노린다.

psoq1337@newspim.com