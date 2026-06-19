티켓투더문·인도솔, 스타필드 수원 팝업 운영

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 라이프스타일 브랜드 티켓투더문(TICKET TO THE MOON)과 풋웨어 브랜드 인도솔(Indosole)이 스타필드 수원에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

[이미지=트랜드메카]

두 브랜드의 국내 공식 운영사인 트랜드메카에 따르면 팝업스토어는 6월 19일부터 7월 2일까지 스타필드 수원 4층에서 진행된다.

팝업스토어에서는 인도솔의 샌들, 슬리퍼 등 풋웨어 제품과 티켓투더문의 캠프캡, 백팩, 에코백, 슬링백 등을 선보인다.

인도솔은 폐타이어를 재활용한 신발 밑창을 적용한 풋웨어 브랜드로, 다양한 샌들 및 슬리퍼 제품을 판매하고 있다. 티켓투더문은 해먹 브랜드로 출발해 가방과 모자 등 라이프스타일 제품군을 운영하고 있다.

행사 기간 동안 구매 고객을 대상으로 이벤트도 진행된다. 회사 측은 4만원 이상 구매 고객에게 가챠머신 참여 기회를 제공하며, 이벤트는 일일 선착순 100명을 대상으로 운영된다고 설명했다.

트랜드메카 관계자는 "여름 시즌을 맞아 두 브랜드의 제품을 직접 체험할 수 있는 팝업스토어를 마련했다"고 말했다.

한편 티켓투더문은 1996년 인도네시아 발리에서 설립됐으며, 인도솔은 2009년 인도네시아에서 출범한 풋웨어 브랜드다.

[이미지=트랜드메카]

whitss@newspim.com