크래프톤 '네온 자이언트', 언리얼 페스트서 'NO LAW' 도시 개발 사례 공개

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언리얼 엔진 5 기술로 3000명 시민 구현한 오픈월드 도시

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 네온 자이언트가 게임 'NO LAW'의 배경 도시 개발 방식을 공개했다.

네온 자이언트는 지난 16~18일 미국에서 열린 게임 개발 행사 '언리얼 페스트 2026'에서 오픈월드 도시 '포트 디자이어'의 개발 사례를 발표했다고 19일 밝혔다. 베테랑 개발자 20여 명으로 구성된 소규모 스튜디오는 '규모를 넘어서는 밀도'를 개발 원칙으로 삼았다.

크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 네온 자이언트가 게임 'NO LAW'의 배경 도시 개발 방식을 공개했다. [사진= 크래프톤]

포트 디자이어 개발에는 언리얼 엔진 5의 여러 기술이 활용됐다. '나나이트'는 로딩 화면 없이 높은 시각적 밀도의 도시를 구현했고 '루멘'과 '메가라이트'를 결합한 실시간 조명·날씨 시스템은 수백 개의 광원을 동시에 처리했다.

이 조명은 적 AI의 움직임과 게임플레이에 직접 영향을 미친다. '매스 프레임워크'와 '메타휴먼' 기술로는 3000명이 넘는 시민으로 거리를 채웠다.

도시 환경이 게임플레이로 이어지는 방식도 공개됐다. 플레이어가 가로등을 쏘아 특정 구역을 어둠에 잠기게 하면 적은 빛과 그림자, 소리의 변화에 따라 다르게 반응한다.

개발팀은 PCG, 나이아가라 데이터 채널, 카오스 피직스를 결합해 수천 개의 환경 파티클과 파괴 효과가 플레이어의 행동에 즉각 반응하도록 구현했다.

토르 프릭 네온 자이언트의 크리에이티브 디렉터는 "언리얼 엔진 5의 최신 기술 덕분에 그동안 개발을 가로막던 한계를 넘어 수년간 만들고 싶었던 세계를 완성할 수 있었다"고 말했다.

NO LAW는 사이버 느와르 스타일의 항구 도시를 배경으로 한 오픈월드 FPS 게임이다. 플레이어는 전직 군인 '그레이 하커'로서 은밀한 침투와 정면 돌파 등 다양한 방식으로 도시를 플레이할 수 있다. 게임은 PC, 플레이스테이션 5, 엑스박스 시리즈 X|S로 개발 중이며 크래프톤이 퍼블리싱한다.

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