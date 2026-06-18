크래프톤, 스팀서 30개 게임 최대 85% 할인

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26일까지 8일 간 2026 배급사 할인 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 게임 유통 플랫폼 스팀에서 18일부터 26일까지 주요 게임을 할인하는 '배급사 할인(KRAFTON Steam Publisher Sale 2026)' 행사를 진행한다.

'배틀그라운드', '인조이', '딩컴', '마이 리틀 퍼피' 등 30개 이상의 타이틀이 참여하며, 최대 85% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

크래프톤이 게임 유통 플랫폼 스팀에서 6월 18일부터 26일까지 주요 게임을 할인하는 '배급사 할인(KRAFTON Steam Publisher Sale 2026)' 행사를 진행한다. [사진= 크래프톤]

행사 기간은 한국 시각으로 18일 오전 2시부터 26일 오전 1시 59분까지다. '배틀그라운드' 이용자는 별도로 더블 지코인 프로모션에도 참여할 수 있으며 이는 6월 17일 오전 11시부터 6월 24일 오전 9시까지 진행된다.

'라스트 에포크', '이터널 리턴' 등 라이브 서비스 중인 게임부터 출시 예정작까지 다양한 라인업이 할인 대상에 포함된다.

스팀 이벤트 페이지에서는 '에이지 트위스터' 등 출시 예정 타이틀 정보와 '배틀그라운드: 블랙버짓'의 공개 테스트 참여 정보도 확인할 수 있다.

origin@newspim.com