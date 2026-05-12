크래프톤 '서브노티카 2', 스팀 위시리스트 500만 돌파

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤 언노운 월즈가 12일 서브노티카 2 스팀 사전 판매를 시작했다.
- 9개월 위시리스트 1위 500만 돌파 후 매출 1위에 올랐다.
- 15일 얼리 액세스 출시하며 4인 협동 모드와 신규 탈것을 선보인다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 개발한 '서브노티카 2'가 12일 스팀에서 사전 판매를 시작했다.
서브노티카 2는 지난 9개월간 스팀 글로벌 위시리스트 1위를 유지해 왔으며 최근 누적 위시리스트 500만을 돌파했다. 사전 판매 직후에는 스팀 글로벌 최고 매출 게임 순위 1위에 올랐다.
언노운 월즈는 10일 '퍼스트 다이브 쇼케이스'를 개최해 게임의 기획 방향성을 설명하고 신규 탈것, 기지 건설 등을 포함한 데모 플레이를 시연했다. 트위치, 유튜브, 스팀으로 동시 송출된 이 행사에는 최대 8만 명이 동시에 시청했다.
서브노티카 2는 해양 생존 장르의 선례를 만든 '서브노티카' 시리즈의 정식 후속작이다. 전작과 다른 외계 행성을 배경으로 언리얼 엔진 5 기반의 그래픽으로 미지의 생태계를 구현했다.
정교한 광원 효과와 사실적인 수중 묘사로 다채로운 해양 생태계를 표현했으며 변화하는 환경에 맞춰 신체의 적응도를 높이는 시스템과 확장된 기지 건설 시스템을 도입했다.
시리즈 최초로 최대 4인 협동 모드를 지원해 플레이어들이 함께 생존 전략을 짜고 탐험의 성취를 나눌 수 있다. 신규 수중 탈것과 거대 심해 생명체와의 조우 장면도 포함됐다.
테드 길 언노운 월즈 대표는 "얼리 액세스 출시에 대한 반응이 뜨겁다"며 "플레이어들의 의견을 반영해 게임을 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.
이진형 크래프톤 본부장은 "9개월간 위시리스트 1위, 500만 돌파는 전 세계 팬들이 서브노티카 IP에 보내는 신뢰의 결과"라며 "더욱 깊어진 서사와 정교하게 설계된 게임 생태계는 플레이어에게 심해의 경외감과 탐험의 즐거움을 선사할 것"이라고 밝혔다.
서브노티카 2는 15일 스팀에서 얼리 액세스로 출시된다.
origin@newspim.com