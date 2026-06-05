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크래프톤 '서브노티카2', 이용자 피드백 기반 업데이트 로드맵 공개

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  • 크래프톤 언노운 월즈는 서브노티카2 로드맵을 5일 공개했다
  • 자원·포식자 밸런스 조정과 바이오모드 개선, 음성채팅 등 멀티 기능을 예고했다
  • 신규 레비아탄 지역과 이동수단 추가하며 이용자 피드백 반영 오픈 디벨롭먼트를 이어간다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

출시 첫 주 이용자 의견 반영 핫픽스 2회 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈(Unknown Worlds)가 개발한 '서브노티카 2(Subnautica 2)'가 이용자 피드백 기반 업데이트 로드맵을 공개했다.

서브노티카2는 여덟 번째 개발자 브이로그 영상을 통해 최근 진행된 핫픽스 성과와 단기 및 중장기 업데이트 로드맵을 소개했다.

서브노티카 2 [사진= 크래프톤]

이번 영상에서는 서브노티카 2 리드 디자이너 앤서니 가예고스(Anthony Gallegos)가 출연해 이용자 피드백을 기반으로 자원 매장량 확대와 포식자의 공격 빈도 및 피해량 조정 등 탐험과 생존 경험 개선 방향을 공개했다.

향후 진행될 소규모 업데이트 내용도 공개했다. 변화하는 환경에 맞춰 신체의 적응도를 높이는 바이오모드(Biomods) 시스템을 개선해 패시브 슬롯을 확장하고 게임 초반부 생존 전략의 다양성을 높이는 신규 옵션을 추가했다.

또한 멀티플레이 모드 이용자들의 요청에 따라 '근접 음성 채팅'과 감정표현 기능, 캐릭터 커스터마이징 기능도 개발 중이라고 전했다.

대규모 콘텐츠 업데이트 계획도 공개했다. 거대 '수집가 레비아탄(Collector Leviathan)'이 서식하는 신규 지역을 오픈하고 새로운 이동 수단을 선보일 예정이다.

페르난도 멜로(Fernando Melo) 서브노티카 2 총괄 프로듀서는 "플레이어들의 피드백과 목소리는 서브노티카 2가 나아갈 방향을 보여주는 가장 중요한 이정표"라며 "언노운 월즈는 게임 출시 후 1주일 동안 두 차례의 핫픽스를 통해 플레이어 피드백을 빠르게 반영해 왔다. 앞으로도 플레이어들이 원하는 콘텐츠와 경험을 중장기 업데이트에 지속적으로 담아내며 이용자 의견을 최우선으로 반영하는 오픈 디벨롭먼트(Open Development)를 이어갈 것"이라고 말했다.

이진형 크래프톤 본부장은 "전 세계 플레이어의 목소리에 귀를 기울이고 있으며 각 권역에서 수집되는 피드백은 게임의 안정성과 밸런스 개선 방향을 결정하는 핵심 기준"이라며 "아시아·북미·유럽 등 지역별 커뮤니티 의견을 균형 있게 반영해 글로벌 시장에서 오랜 기간 사랑받는 작품으로 자리매김할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

서브노티카 2는 스팀, 에픽게임즈 스토어, 엑스박스 시리즈 X|S에서 서비스 중이다.

origin@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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