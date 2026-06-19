[서울=뉴스핌] 김종원 선임기자 = 이재명 대통령은 19일 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 8박 10일간의 유럽 순방 성과를 국민에게 직접 설명했다.
이 대통령은 "유럽연합(EU)과 평화와 번영, 연대, 협력 공동가치를 중심으로 중동 정세와 한반도 평화, 기후 위기의 주요 현안에 대한 공감대를 이뤘다"고 성과로 밝혔다.
이 대통령은 프랑스 에비앙 주요 7개국(G7) 정상회의와 벨기에·EU·이탈리아·교황청 순방 성과를 구체적으로 대국민 브리핑을 했다.
이 대통령이 해외 순방 성과를 직접 브리핑하는 것은 이번이 처음이다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
kjw8619@newspim.com
[속보] 李대통령 "유럽연합과 중동정세·한반도 평화·기후위기 대응 공감대"
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[서울=뉴스핌] 김종원 선임기자 = 이재명 대통령은 19일 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 8박 10일간의 유럽 순방 성과를 국민에게 직접 설명했다.