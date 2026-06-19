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2026.06.19 (금)
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금융위, '규제 샌드박스' 전면 손질… 핀테크 '제도권 안착' 돕는다

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  • 금융위원회는 19일 핀테크 규제혁신 행사에서 금융규제 샌드박스 제도 개편을 발표했다
  • 핀테크 초기 성장을 위해 샌드박스 지정 시점부터 배타적 운영권 부여와 비용·진입규제 완화를 확대했다
  • 샌드박스 졸업 후 법령 정비와 인센티브로 제도권 연착륙을 지원하고 기획형 샌드박스로 미래 금융규제를 선제 개선한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이억원 금융위원장, 19일 핀테크 간담회 개최
"핀테크 성장 가로막는 규제 철폐 앞장설 것"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 핀테크 기업의 혁신 시도를 가로막던 규제의 벽을 허물고, 이들이 제도권 금융으로 안착할 수 있도록 '금융규제 샌드박스' 제도를 대대적으로 개편한다.

금융위원회는 19일 서강대 판교디지털혁신캠퍼스에서 이억원 금융위원장 주재로 '규제를 넘는 핀테크, 판을 바꾸는 금융 대전환' 행사를 개최했다. 이번 행사는 지난 2월부터 진행된 민·관 합동 태스크포스(TF) 논의 결과를 바탕으로, 혁신사업자와 전문가들의 의견을 수렴해 마련된 '금융규제 샌드박스 제도 혁신친화적 개선방안'을 논의하기 위해 마련됐다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

◆핀테크 '초기 스케일업' 위한 배타적 운영권·비용 지원 강화

금융위는 이번 개선안을 통해 핀테크 스타트업이 초기 단계에서 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하기로 했다.

우선, 기존에는 정식 인·허가를 받을 때만 인정되던 '배타적 운영권'을 샌드박스 지정 시점부터 부여할 수 있도록 개선한다. 독창적인 서비스를 개발한 핀테크 기업이 시장에서 선점 효과를 누릴 수 있도록 보호막을 강화한 것이다.

또한, 중소 혁신사업자를 위한 '패키지형 비용 지원'도 대폭 늘린다. 테스트 비용 지원 한도를 기존 1억2000만원에서 2억 원으로 상향하고, 책임보험료 지원 비율도 50%에서 100%로 확대하여 스타트업의 경제적 부담을 덜어줄 계획이다. 재무건전성이 다소 부족하더라도 성장 가능성이 있다면 보완적 심사를 통해 진입 장벽을 낮추기로 했다.

◆'샌드박스 졸업' 후 제도권 연착륙 유도

샌드박스 기간 만료 이후 서비스가 중단되는 '절벽 효과'를 막기 위한 대책도 마련됐다.

금융위는 혁신금융서비스의 운영 성과를 연 단위로 밀착 점검해 우수 서비스의 경우 신속하게 법령 정비를 추진하기로 했다. 특히 성과가 우수한 사업자에게는 인·허가 시 가점 부여, 심사 패스트트랙 적용 등의 인센티브를 제공해 제도권 금융 사업자로 순조롭게 전환될 수 있도록 지원한다.

반면, 소비자 보호를 위한 안전장치도 강화한다. 서비스 종료 과정에서 발생할 수 있는 사고를 방지하기 위해 '표준 매뉴얼'을 마련하고, 서비스 종료 계획에 대한 금융감독원의 적정성 검토 절차를 의무화한다.

미래금융 선도… '기획형 샌드박스' 활성화

급변하는 디지털 금융 환경에 대응하기 위해 샌드박스의 운용 방식도 효율화된다.

금융위는 샌드박스 적용 범위를 '인터넷은행법' 등까지 확대하고, 일상적인 변경 사항은 처리 절차를 간소화하기로 했다. 또한, 금융당국이 직접 과제를 제시하는 '기획형 샌드박스'를 활성화해 하반기부터는 ▲금융사 망분리 규제 전면 해제 ▲AI 기반 금융서비스 실증 등 미래 핵심 과제를 추진할 예정이다.

이억원 금융위원장은 "금융규제 샌드박스는 우리 금융산업의 구조적 변화를 이끌어온 게임 체인저"라며 "진정한 금융 대전환은 기존 금융이 외면했던 사각지대를 메우려는 노력에서 시작된다. 앞으로도 혁신 사업자들의 도전을 가로막는 규제 철폐에 앞장서겠다"고 강조했다.

금융위는 이번 개선안 중 즉시 시행이 가능한 과제부터 우선 추진하고, 유관기관과 협력해 현장 안착에 총력을 다할 방침이다.

dedanhi@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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