"AI 보안 위협, AI로 맞선다"… 금융위·5대 금융지주, 디지털 방어벽 구축

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망분리 규제 완화, 금융권 책임 강화 및 '무과실책임' 도입 추진

ASAP 고도화·보안 전담 조직 신설 등 전사적 대응 체계 마련

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 인공지능 대전환(AX) 시대를 맞아 해킹과 보이스피싱 등 신종 디지털 위협이 현실화되면서 정부와 금융권이 강력한 합동 방어망 구축에 나섰다.

이억원 금융위원장은 10일 은행연합회에서 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·농협) 회장단 및 금융 보안 전문가들과 'AX 시대 해킹·보이스피싱 대응 간담회'를 개최했다. 이번 간담회는 현존 최고 수준의 성능을 갖춘 '프론티어 AI' 모델의 보안 침해 위협과 최신 AI 기술을 악용한 지능형 피싱 범죄에 공동 대응하기 위해 마련됐다.

이억원 금융위원장[사진=뉴스핌DB]

◆'AI 보안은 AI로 방어'… 망분리 규제 빗장 푼다

이억원 위원장은 "AI 대전환은 새로운 도약의 기회이자 과거에 없던 모험"이라며, 정부의 대응 원칙으로 'AI 공격은 AI로 방어한다'는 기조를 제시했다.

정부는 금융회사가 보안 목적의 AI를 활용해 취약점을 점검할 수 있도록 망분리 규제를 긴급 완화하고 있다. 나아가 고도의 AI·보안 역량을 갖춘 금융사를 선별해 연내 망분리 규제를 전면 해제하는 방안도 속도감 있게 추진할 계획이다. 이는 금융사가 AI 기반의 체질 개선을 통해 혁신을 주도할 수 있도록 제도적 기반을 닦아주기 위함이다.

◆보이스피싱 근절 위한 '무과실책임' 도입

최근 더욱 교묘해지는 AI 기반 보이스피싱에 맞서 대응 시스템도 고도화된다. 금융권은 작년 10월 출범한 AI 플랫폼 'ASAP(에이샙)'에 통신·수사 정보를 확대 연계하고, 범죄 유형별 패턴 분석을 강화하기로 했다.

또한 신종 피싱 범죄 발생 시 즉시 계좌가 정지되도록 가이드라인을 마련하고, 금융권 이상거래 탐지시스템(FDS)에 이를 실시간 반영할 예정이다. 특히 금융사의 책임을 강화하고 피해자를 실효성 있게 보호하기 위해 '무과실책임' 제도를 도입하는 방안도 신속히 추진할 방침이다.

◆5대 금융지주, "전사적 차원의 보안 역량 확충"

이날 참석한 5대 금융지주 회장들은 지주사 차원에서 AI 기반 보안관제 솔루션을 도입하고, 보안 전담 조직(레드팀)을 신설하는 등 전사적 대응에 나서고 있다고 밝혔다.

이들은 자회사 간 의심 거래 정보 공유, AI 지능형 FDS 구축, 피싱 피해 보상 보험 출시 등 고객 보호를 위한 구체적인 성과를 공유하며 정부 정책에 긴밀히 협력하겠다는 뜻을 모았다.

◆"금융의 본연은 혁신, 바다로 출항해야"

이억원 위원장은 "항구에 배를 세워두는 것은 안전하지만, 그것이 배의 존재 이유가 아니다"라며 "금융이 본연의 역할을 다하기 위해서는 과감히 출항해야 한다"고 강조했다.

높은 보안 역량을 갖춘 금융사들이 기존의 방식을 탈피해 성공 사례를 선도적으로 만들어주면, 중소 금융사들이 이를 길잡이 삼아 안심하고 혁신에 뛰어들 수 있다는 설명이다.

금융위는 이번 간담회에서 논의된 현장의 목소리를 적극 수용해 금융권의 AI 대전환을 뒷받침할 다양한 후속 방안을 마련할 계획이다. 정부와 금융권의 이러한 공조는 AI 시대의 새로운 디지털 위협을 현명하게 극복하고, 국내 금융 산업의 신뢰와 경쟁력을 동시에 강화하는 초석이 될 것으로 기대된다.

dedanhi@newspim.com