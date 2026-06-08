금융위, '외환시장 은행권 간담회' 개최…과도한 변동성·일방향 쏠림 우려

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"우리 경제 펀더멘탈, 대외 신인도 견고"

역외 NDF 거래, 국내 외환시장 흡수 방안 논의

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 8일 신진창 금융위원회 사무처장 주재로 시중은행 및 외은지점과 함께 '외환시장 관련 은행권 간담회'를 개최했다.

[사진=금융위원회]

이번 회의는 전일 열린 관계기관 합동 '긴급 시장상황점검회의'의 후속조치로, 최근 외환 시장 및 외화 자금시장 동향을 점검하고, 은행권과 전일 회의의 논의 결과를 공유하기 위해 마련됐다.

회의에 참석한 관계자들은 최근 외환시장이 국내 주식의 높은 상승률로 외국인 투자자 비중 조정과 차익 실현 등 현상을 보이고 있으며, 중동의 긴장 고조 및 미국 금리 인상 전망 등 글로벌 불확실성이 반영되면서 환율 변동성이 확대됐다고 평가했다.

이들은 추가로 반도체 등 국내 기업 이익 전망이 지속적으로 개선되고 수출 호조로 경상수지 흑자가 증가하는 등 우리 경제의 펀더멘털과 대외 신인도가 견고하다고 강조하면서, 외환시장에서의 과도한 변동성과 일방향 쏠림 현상은 바람직하지 않다고 의견을 모았다.

또한, 역외에서 이뤄지는 NDF(비거래소파생상품) 거래가 국내 외환시장에 영향을 미칠 수 있음을 언급하며 이에 대한 면밀한 분석과 함께 향후 역외 NDF 거래를 국내 외환시장으로 흡수하기 위한 방안을 마련할 필요성을 논의하고 은행권에 협조를 요청했다.

이와 함께, 외환시장 내 원화 약세 흐름에 편승한 투기적 움직임이나 시장 교란 행위를 한국은행 및 금융감독원의 검사 등을 통해 점검하고, 그 결과에 따라 엄정한 조치를 취할 예정임을 밝혔으며, 은행권에는 자체적으로 외환시장 행동 규범을 준수하고 시장 교란 행위를 방지하기 위한 내부통제를 강화하도록 당부했다.

마지막으로, 정부와 관계기관은 향후 시장 변동성이 재차 높아질 가능성을 감안해 24시간 상황을 모니터링할 계획이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com