넷마블 '솔: 인챈트', 통신 3사 결제 할인 프로모션 진행

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KT 최대 25만원, SKT·LG U+ 최대 20만원 할인

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'를 출시하며 국내 통신 3사와 결제 제휴 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다. 프로모션 기간은 다음 달 8일까지다.

구글플레이에서 통신사 결제 수단을 이용하는 고객이 각 통신사 이벤트 페이지를 통해 응모하면 참여할 수 있다.

넷마블이 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'를 출시하며 국내 통신 3사와 결제 제휴 프로모션을 진행한다. 프로모션 기간은 7월 8일까지다. [사진= 넷마블]

KT 이용자는 7000원 기본 할인과 함께 최대 20% 청구 할인을 받는다. 30만 원 이상 결제 시 최대 25만 원까지 할인된다.

SKT와 LG U+ 이용자는 5000원 기본 할인과 최대 10% 청구 할인 혜택을 제공받으며 10만 원 이상 결제 시 최대 20만 원까지 할인된다.

넷마블은 게임 출시를 기념해 추가 이벤트도 진행 중이다. 모든 보스 몬스터의 보상 드롭률을 3배로 상향했으며 각 서버에서 최초로 50 레벨을 달성한 이용자에게는 영웅 등급 '발타로스의 반지'를 지급한다.

'솔: 인챈트'는 '신권(神權)' 시스템을 특징으로 하는 MMORPG다. PC와 모바일 멀티 플랫폼을 지원한다.

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