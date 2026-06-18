넷마블, MMORPG '솔: 인챈트' 정식 출시

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 18일 신작 MMORPG '솔: 인챈트'를 정식 출시했다
- 모바일·PC 멀티플랫폼과 넷마블 커넥트로 원격 플레이를 지원한다
- 6개 월드 30개 서버를 열고 보스 보상 3배·최초 50레벨 보상 등을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'를 18일 정오에 정식 출시한다.
'솔: 인챈트'는 구글플레이, 애플 앱스토어, 공식 브랜드 사이트에서 다운로드할 수 있으며 모바일과 PC를 모두 지원한다. 넷마블의 모바일 리모트 서비스 '넷마블 커넥트'를 이용하면 PC에서 실행 중인 게임을 원격으로 플레이할 수 있다.
정식 출시와 함께 6개 월드 30개 서버를 오픈했다. 일반 이용자가 이용하는 '일반 월드'와 스트리머들이 활동하는 '스트리머 월드'를 구분해 운영한다.
출시 기념으로 모든 보스 몬스터의 보상 드롭률을 3배로 높였다. 각 서버에서 최초로 50레벨을 달성한 이용자에게는 영웅 등급 '발타로스의 반지'를 지급한다.
'솔: 인챈트'는 '리니지M' 개발진이 주축이 된 신생 개발사 '알트나인'이 개발했고 넷마블이 퍼블리싱했다. PC와 모바일 멀티플랫폼을 지원하며 '신권(神權)' 시스템을 특징으로 한다.
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