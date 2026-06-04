[종합] 넷마블, 지타워 6977억원에 매각...현금 유동성 확보

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매각 확보 자금으로 신작 마케팅 확대 기대

넷마블 "자산 포트폴리오 재구성"

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블이 구로구 지타워 매각 절차를 마무리하며 과천 시대를 준비한다.

넷마블은 서울시 구로구 소재의 지타워 토지와 건물 일체를 6976억7082억원에 처분한다고 4일 공시했다.

넷마블 구로 사옥 '지타워' 전경. [사진=넷마블]

매입 주체는 GS건설 자회사 지베스코자산운용의 펀드인 지베스코일반부동산투자신탁4호이며 거래 대상은 해당 신탁의 신탁업자인 NH투자증권이다. 처분일은 12일이다.

넷마블은 현금 유동성 확보를 위해 지타워 매각을 추진해왔다. 차입금 상환과 이자 비용 절감 및 대형 신작 개발과 글로벌 마케팅, 신규 투자에 활용할 실탄을 마련하기 위함이다.

실제로 올해 넷마블은 본격적으로 신작 출시를 이어가고 있다. 1분기 스톤에이지 IP를 이어받은 스톤에이지 키우기와 '일곱 개의 대죄: 오리진'을 출시했으며 4월에는 '몬길: 스타 다이브'를 출시했다.

이후에도 '왕좌의 게임: 킹스로드', 'SOL: enchant(솔: 인챈트)' 등 신작 출시 이어가는 넷마블은 하반기에도 ▲나 혼자만 레벨업: KARMA ▲샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종 ▲프로젝트 옥토퍼스 ▲이블베인 ▲프로젝트 이지스 등의 신작을 출시한다는 계획이다.

지타워 매각으로 현금을 확보하면 이 같은 신작 마케팅도 더욱 확대될 것으로 전망된다.

김병규 넷마블 대표는 2026년 1분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 "1분기는 주요 신작 출시가 분기 말에 집중되면서 매출 기여가 제한적으로 반영된 시기"라며 "글로벌 매출 비중이 79%에 달하는 다변화된 포트폴리오를 바탕으로 2분기부터는 신작 매출이 본격 반영되며 외형 성장과 수익성 개선이 함께 나타날 것으로 기대한다"고 밝혔다.

지타워 매각이 완료되면서 과천 시대에도 한 걸음 더욱 다가갈 예정이다.

넷마블은 경기 과천시 갈현동 지식정보타운에 R&D센터 '지타운'을 건립 중이다. 지하 6층, 지상 15층 규모로 2027년 하반기 준공 예정이다.

넷마블은 지타워 매각이 완료되더라도 매각 후 재임차하는 '세일 앤 리스백'의 형태로 지타워를 이용할 것으로 알려졌다. 과천 지타운 입주 시기는 공사가 완료되는 2028년은 돼야 할 것으로 전망된다.

넷마블 관계자는 "지타워 매각은 보유자산 운영 효율화 및 재무적 유연성 확보 차원에서 추진된 사안"이라며 "이를 통해 자산 포트폴리오 재구성을 진행하고자 한다"고 말했다.

origin@newspim.com