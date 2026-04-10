넷마블, 신작 '솔: 인챈트' 6월로 출시일 변경...최적화로 완성도 높인다

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 10일 솔: 인챈트 출시를 4월24일에서 6월로 변경했다.
- 골드 재화를 삭제해 자유 경제를 구현하고 내부 테스트로 밸런스를 고도화했다.
- 24시간 무접속 모드 등 신규 시스템과 그래픽을 최적화해 쾌적한 플레이를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 오는 상반기 출시 예정 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 출시일을 기존 4월 24일에서 6월로 변경한다고 10일 밝혔다.
넷마블은 전날 '솔: 인챈트' 공식 사이트를 통해 출시 일정 변경과 내부 테스트를 기반으로 한 주요 개선 사항을 공개했다.
넷마블은 '솔: 인챈트'의 '완전한 자유 경제' 구현을 위해 기존 MMORPG의 기본 재화인 '골드'를 전면 삭제하며 이에 따른 다양한 시나리오 검증을 통해 경제 밸런스를 고도화한다는 계획이다.
또한 '게임'과 '일상'의 공존이라는 콘셉트 아래 '24시간 무접속 플레이 모드', '스쿼드 모드' 등 신규 시스템의 완성도를 한층 끌어올릴 방침이다.
이와 함께 그래픽, UI/UX 등의 전반적인 최적화 작업을 출시 직전까지 이어가며 이용자들에게 '솔: 인챈트' 만의 쾌적한 플레이 환경을 제공할 예정이다.
넷마블은 지난 3월 5일부터 '솔: 인챈트' 사전등록을 진행 중이다. 사전등록은 공식 브랜드 사이트와 앱 마켓을 통해 참여할 수 있으며 완료 시 '무한의 체력 회복제'를 비롯한 다양한 인게임 보상이 제공된다.
'솔: 인챈트'는 '신(神)'이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로 '리니지M' 개발진 주축의 신생 개발사 '알트나인'이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱한다.
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