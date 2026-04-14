IMF, 중동전쟁에 세계경제 성장 전망 '줄하향'…한국은 1.9% 유지

IMF, '4월 세계경제전망' 발표

선진국 그룹 성장률 1.8%…1월 전망과 동일

수출 차질 중동·중앙아시아 성장률 1.9% 전망

유가 125달러 유지시 세계경제 2%대 하락 가능성

정부 "韓 전망치, 추경 효과가 보완한 결과" 자평

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 국제통화기금(IMF)이 올해 한국 성장률 전망치를 기존과 동일한 1.9%로 유지했다. 중동전쟁 충격을 반영해 올해 세계경제 전망치를 3개월 만에 0.2%포인트(p) 낮추고, 신흥개도국 성장률도 낮춘 것과 비교하면 상대적으로 선방했다는 평가가 나온다.

IMF는 14일 이 같은 내용을 담은 '4월 세계경제전망'을 발표했다. IMF는 연간 4차례에 걸쳐 세계경제전망을 발표한다. 4월과 10월은 전체 회원국을 대상으로 한 분석 자료를, 1월과 7월은 주요 30개국을 대상으로 한 수정 전망치를 내놓는다.

IMF는 중동전쟁 충격을 반영해 올해 세계경제 성장률 전망치를 지난 1월 3.3%에서 이달 3.1%로 0.2%p 하향 조정했다. 중동전쟁이 에너지 가격 상승, 인플레이션 기대 상승, 금융시장 위험회피 심리 확산 등 경로를 통해 세계경제에 영향을 주고 있다고 경고했다.

특히 미국, 영국, 독일 등 41개국이 포함된 선진국 그룹의 올해 경제성장률 전망치는 지난 1월과 동일한 1.8%다. 국가별로 살펴보면 에너지 순수출국인 미국의 성장률 전망치는 지난 1월 대비 0.1%p 낮아진 2.3%다. 중동전쟁 영향이 제한적으로 반영돼 소폭 하향 조정된 것으로 평가했다.

이어 같은 기간 기준 유로존은 0.2%p 낮은 1.1%로 전망했다. 러시아-우크라이나 전쟁부터 누적된 에너지 가격상승 부담으로 인해 하향 조정됐다. 일본은 중동전쟁 영향에도 불구하고 신규 경기부양책의 영향으로 1월 전망과 동일한 0.7%를 기록했다.

반면 신흥개도국 그룹 155개국의 경제 성장률 전망치는 지난 1월 대비 0.3%p 낮아진 3.9%다. 중국은 실효관세율 하락의 수혜에도 불구하고 중동전쟁 영향으로 0.1%p 낮은 4.4%, 중동·중앙아시아는 중동의 직접적인 에너지 수출 차질로 2%p 낮은 1.9%로 각각 전망했다.

물가는 급등을 예고했다. 세계 물가상승률은 3개월 만에 0.6%p 상향 조정된 4.4%를 전망했다. 선진국은 2.8%, 신흥국은 5.5%로 관측됐다. 한국의 물가상승률 전망치는 2.5%였다.

호르무즈 해협 인근의 유조선.[사진=로이터 뉴스핌]

한편 IMF는 중동 전쟁의 장기화 여부에 따른 경제성장률 조정 가능성을 시사했다. 현물 유가지수 기준으로 올해 배럴 당 약 100달러, 내년 75달러 유지시 이를 '악화' 국면으로 보고 세계 성장률을 2.5%, 올해 약 110달러, 내년 125달러 유지시 이를 '심각' 국면으로 보고 2%대로 떨어질 수 있다고 전망했다.

이외에도 전쟁 장기화에 따른 공급망 교란 가능성, AI 수익성 기대 재평가에 따른 금융시장 조정 가능성, 보호무역 확산 가능성 등을 세계경제 하방리스크 요인으로 평가했다.

재정경제부 관계자는 "한국 성장률 1.9% 전망치는 수출호조에도 불구하고 중동전쟁에 따른 영향도 있었지만, 추가경정(추경) 예산안 효과가 보완한 결과로 평가된다"며 "명확한 종전 선언이 있을 때까지는 현재의 비상대응체제를 유지할 계획"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com