구윤철 부총리, 뉴욕 IR·G20 참석차 방미…"韓 투자 유치 총력"

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 13일 한국경제 IR과 G20·G7 회의 참석을 위해 미국 출국했다.
- 14일 뉴욕에서 투자설명회를 열고 경제 펀더멘털과 AI 정책 방향을 설명했다.
- G20·G7 회의와 IMF 총재 등 면담을 통해 투자 확대와 국제 협력을 요청했다.
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IMF·WB 총재·주요국 등과 경제협력 논의
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 한국경제 투자설명회(IR)와 주요 20개국(G20)·주요 7개국(G7) 회의 참석을 위해 13일 미국으로 출국한다.
재경부에 따르면, 구윤철 부총리는 오는 14일(현지시간) 뉴욕에서 글로벌 투자기관을 대상으로 한국경제 투자설명회를 개최한다.
구 부총리는 한국경제 투자설명회를 통해 우리 경제의 견조한 펀더멘털(기초 체력)과 중동 상황 대응, 외환·자본시장 개혁, 인공지능(AI) 대전환 등 핵심 정책 방향을 설명할 예정이다.
이를 바탕으로 한국 경제의 경쟁력과 정책 추진 의지를 강조하며 적극적인 투자 확대를 요청한다.
같은 날 블랙록, 핌코, 아폴로 등 주요 자산운용사 최고경영진과 개별 면담도 진행한다. 최근 국제금융시장 동향을 점검하고 한국 정부의 개혁 정책에 대한 관심과 협력을 당부할 계획이다.
이후 워싱턴 D.C.로 이동해 16~17일 열리는 G20 재무장관·중앙은행총재 회의에 참석한다. 회의에서는 경제성장 제약요인과 글로벌 불균형을 주제로 투자 활성화와 성장률 제고 방안 등이 논의될 예정이다.
구 부총리는 17일 G7 재무장관회의 특별세션에도 참석해 글로벌 불균형과 핵심광물 이슈를 중심으로 의견을 교환한다. 이어 국제통화금융위원회(IMFC) 회의에 참석해 세계경제 상황과 대응 방향, 국제통화기금(IMF)의 역할을 논의한다.
출장 기간 중 국제통화기금(IMF), 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB), 아시아인프라투자은행(AIIB) 총재와 프랑스, 호주, 우즈베키스탄 등 주요국 재무장관과의 면담도 예정돼 있다.
정부는 이번 방미를 계기로 글로벌 투자자 신뢰를 강화하고, 중동 전쟁 등 대외 불확실성 대응을 위한 국제 협력 기반을 확대한다는 방침이다.
plum@newspim.com