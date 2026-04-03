구윤철 부총리 "중동 물품 수입기업 운임 특례 적용…위기 극복 총력"

3일 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 개최

나프타 파생상품·석유화학 제품, 추가 조치 강구

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 3일 "중동 물품 수입기업에 대해 운임 특례를 적용하겠다"고 밝혔다.

구윤철 부총리는 이날 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의를 주재하고 "중동전쟁 영향과 에너지 절약에 따른 소비 제약 가능성에 대비해 보완 방안을 조속히 마련하겠다"며 이같이 말했다.

먼저 정부는 한시적 규제 유예 등을 통해 주요 품목의 공급망 병목 등 절차적 애로를 빠르게 해소한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의'를 주재, 모두발언을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.04.03 plum@newspim.com

수입 에너지·원료는 입항·하역 전 통관 조치를 완료하고, 호르무즈 우회 항로 등 이용 기업의 운임 상승분을 관세 과세가격에서 제외한다.

페인트 등 수급 우려 화학물질은 수입 등록 절차에 특례를 적용해 수입 수요 기간을 대폭 단축하고, 식품․위생용품 및 의약품의 대체 포장재 활용을 위해 포장재 표시 규제를 한시 완화한다.

구윤철 부총리는 "나프타는 지난달 27일부터 수출 통제 등 긴급수급조정조치를 시행 중이며, 비닐 등 필수품목 중심으로 우선순위를 조정해서 공급을 조율하고 있다"며 "나프타 파생상품과 석유화학 제품에 대해서도 향후 수급 상황에 따라 추가 조치를 적극 강구하겠다"고 밝혔다.

한편, 이날 회의에서는 비상경제 대응을 위한 공급망 병목해소 규제 개선방안, 첨단전략산업 투자 제도개선 추진방안, 기업현장 공공기관 숨은 규제 합리화방안 등이 논의됐다.

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