구윤철 부총리 "아직 스태그플레이션 상황 아냐…추경 포함 다양한 정책"

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 7일 국회에서 스태그플레이션 상황 아니라고 밝혔다.
- 추경 필요성을 강조하며 이를 예방할 수 있다고 언급했다.
- 다양한 정책으로 물가 안정에 노력하겠다고 덧붙였다.
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26조 추경 필요성 재차 강조
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 현재 경제 상황에 대해 스태그플레이션(경기 침체와 물가 상승이 동시에 발생하는 경제 현상)으로 보긴 어렵다고 선을 그으면서도, 이를 예방하기 위한 추가경정예산 필요성을 강조했다.
구 부총리는 7일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 '추경이 풀리면 스태그플레이션 영향이 없다고 생각하느냐'는 이종배 국민의힘 의원 질의에 대해 "아직은 스태그플레이션 상황은 아니라고 보인다"고 밝혔다.
다만 향후 가능성에 대해서는 경계감을 드러냈다. 이 의원이 '지금은 아니더라도 우려가 된다'고 지적하자 구 부총리는 "그렇기 때문에 그것(스태그플레이션)을 막기 위해선 경기에 도움이 될 수 있는 이런 추경도 필요하다고 생각된다"고 말했다.
그러면서 "추경을 포함해 다양한 정책을 통해 물가 안정에 노력하겠다"고 강조했다.
plum@newspim.com