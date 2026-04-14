나토 30개국 대사단 방한…'방산·우주' 협력 본격화

방산 협력 논의…"우주·혁신 기술도 협력 강화해야"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정부가 14일 북대서양조약기구(NATO·나토) 주재 대사단과 만나 방위산업 협력 확대 방안을 논의하고, 우주·혁신기술 분야까지 협력 범위를 넓히기로 했다. 유럽·대서양과 인도·태평양 안보가 긴밀히 연결되는 흐름 속에서 협력의 외연을 확장하겠다는 구상이다.

북대서양조약기구(NATO)에 상주하는 30개국 대사단이 방한해 한국과 나토 간 방산 협력 방안을 논의한 가운데 14일 서울 외교부에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=외교부]

외교부에 따르면 나토에 상주하는 30개국 대사단은 지난 13일부터 15일까지 일정으로 한국을 방문했다. 이번 방한은 나토의 핵심 의사결정기구인 북대서양이사회(NAC) 구성원 자격으로 이뤄졌으며, 한-나토 간 전략적 협력 강화 방안 논의가 주요 목적이다.

대사단은 이날 외교부를 찾아 조현 외교부 장관을 예방하고, 정연두 외교전략정보본부장 주재 브리핑에 참석했다. 이 자리에서 양측은 방산 협력 확대 방안을 집중 논의하는 한편, 한반도 정세를 포함한 역내 안보 상황에 대해서도 의견을 교환했다.

특히 양측은 최근 국제 정세에서 인도태평양과 유럽·대서양 안보가 상호 연계되는 흐름이 뚜렷해지고 있다는 데 공감했다. 이에 따라 기존 방산 중심 협력을 넘어 우주, 첨단·혁신기술 등 미래 안보 분야에서도 협력을 강화할 필요가 있다는 데 의견을 모았다.

대사단은 방한 기간 중 국내 방산 산업 현장을 방문해 우리 기업들의 기술력과 생산 역량을 직접 확인하며 K-방산에 대한 이해를 높였다. 또 외교부 주최 만찬에는 국내 방산 기업 관계자들이 참석해 네트워크를 구축하고 협력 가능성을 모색했다.

외교부는 "이번 방문이 한-나토 협력의 지평을 확대하고, 국내 방산 기업의 유럽·대서양 시장 진출 기반을 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

chanw@newspim.com