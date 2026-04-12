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정부, 칠레·브라질에 민관합동 사절단 파견…'K-방산' 세일즈 본격화

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  • 정부가 6일부터 칠레와 브라질에 민관 합동 방산 사절단을 파견했다.
  • 사절단은 FIDAE 전시회 참가와 리셉션 개최, 현지 고위 인사 면담을 진행했다.
  • K-방산 중남미 수출 확대 교두보를 마련하며 협력 기반을 구축했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중남미 최대 항공우주전시회 FIDAE서 한국관 운영
한-브라질 '전략적 동반자' 격상 계기 방산 협력 논의
정부 "중남미 시장 전역으로 수출 확대 교두보 마련"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 외교부·방위사업청을 중심으로 민관 합동 중남미 방산협력 사절단을 파견, 칠레와 브라질을 잇달아 방문하며 'K-방산'의 중남미 시장 진출 확대에 나섰다. 이번 파견은 미주권 중에서도 방산 유망 지역으로 떠오른 중남미 지역 공략 강화를 위한 범정부 차원의 세일즈 외교 행보로 평가된다.

사절단은 4월 6일부터 10일까지 칠레 산티아고와 브라질 브라질리아를 순방했다. 대표단에는 외교부·방위사업청·한국방위산업진흥회·국방기술진흥연구소·코트라(KOTRA) 관계자와 함께, HD현대중공업·한국항공우주산업(KAI)·한화오션·KDI·대한항공·풍산·현대코퍼레이션 등 7개 기업이 참여했다.

방산협력 사절단이 프란시스코 움베토 몬테네그로 주니어 브라질 육군참모총장(왼쪽에서 넷째)와 만나 양국이 협력할 수 있는 방산 분야를 논의하고 있다. 맨왼쪽이 박민주 방위사업청 아시아중남미협력담당관, 그 옆이 김진해 외교부 카리콤정부대표다. [사진=방위사업청] 2026.04.12 gomsi@newspim.com

지난 6일부터 이틀 간 칠레 방문에서, 사절단은 중남미 최대 방산·항공우주전시회인 'FIDAE 2026'에 참가해 한국관 운영과 함께 국방홍보 리셉션을 개최했다. 이번 전시회에는 33개국 370여 개 기업이 참가했으며, 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령이 한국관을 직접 방문해 K-방산 관계자들과 교류하는 등 현지 관심이 높았다.

앞서 열린 중남미 방산수출협의회에서는 정부 관계자, 코트라 무역관, 국방무관 등이 참석한 가운데 중남미 시장 동향과 수출 확대 방안을 논의했다. 같은 날 열린 기업 간담회에서는 현지 진출을 추진 중인 국내 업체들이 건의사항을 제시하며, 칠레 국방부 고위 관계자와의 면담도 이어졌다.

사절단은 9~10일 브라질로 이동, 국방부 및 산업부 고위급 인사들과 연쇄 회담을 열고 K-방산포럼을 개최했다. 브라질은 지난 2월 말 한-브라질 정상회담을 통해 관계가 '전략적 동반자 관계'로 격상된 이후, 방산·우주·첨단산업 협력 확대가 논의돼왔다. 이번 면담에서 양국은 항공·잠수함·지상무기 분야 협력 방안을 구체적으로 검토한 것으로 알려졌다.

방산협력 사절단이 알바로 베라 소또 칠레 육군 기획조사국장(오른쪽에서 두번째)와 만나 한-칠레 방산협력 확대 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 맨오른쪽이 박민주 방위사업청 아시아중남미협력담당관, 왼쪽에서 두 번째가 김진해 외교부 카리콤정부대표다. [사진=방위사업청] 2026.04.12 gomsi@newspim.com

김진해 외교부 카리콤정부대표(사절단장)는 "정부와 기업이 원팀으로 나선 이번 방문은 중남미 전역으로의 K-방산 수출 확대를 위한 교두보를 마련한 것"이라며 "지속가능한 방산강국 도약에 의미 있는 전환점이 됐다"고 밝혔다.

박민주 방위사업청 아시아중남미협력담당관은 "외교부·방사청·코트라·방진회·국기연 등 정부·공공·기업이 협력 기반을 단일 체제로 구축한 것은 중요한 진전"이라며 "향후 상호호혜적 방산 협력체계를 지속 확대할 것"이라고 했다.

gomsi@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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