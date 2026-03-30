방사청, 레오나르도 DRS와 중소 방산 협력 설명회 개최

방산혁신기업 80여 개 참석… 금속·정밀가공 등 협력 타진

방사청 "절충교역 통해 글로벌 공급망 진출 지원"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 미국 방산기업 레오나르도 DRS(Leonardo DRS)와 국내 중소기업 간 절충교역 협력 확대를 위해 30일 대전청사에서 사업설명회를 열었다.

방위사업청은 30일 대전청사 6층 창조경제혁신센터에서 레오나르도 DRS와 절충교역(오프셋) 관련 사업설명회를 개최했다. 이 행사는 레오나르도 DRS가 추진 중인 각종 방산 사업과 연계해 국내 중소기업과의 협력 가능성을 검토하고, 절충교역 제도를 활용해 국내 기업의 글로벌 방산 공급망 참여를 늘리기 위한 취지로 마련됐다.

지난 2월 25일 대전 창조경제 혁신센터에서 열린 절충교역 사업설명회에서 방위사업청 김석 방위산업협력과장이 설명 중이다. [사진=방위사업청 제공] 2026.03.30 gomsi@newspim.com

설명회에는 방산혁신기업을 포함한 국내 중소기업 약 80여 개사가 참석해 레오나르도 DRS가 제시한 유망 협력 분야를 공유받았다. 주요 관심 분야는 금속 소재 가공, 정밀 가공 역량, 전기모터 코일 제조 등으로, 참가 기업들은 향후 기술협력과 장기 공급망 참여 가능성에 대해 레오나르도 DRS 측과 논의했다.

방위사업청 최은신 방위산업진흥국장 직무대리는 "이번 설명회를 통해 중소기업이 세계적 방산기업과 협력할 수 있는 실질적인 기회를 확대하고, 절충교역 제도를 활용한 국제 공급망 진출을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

방위사업청은 절충교역을 활용한 해외 방산기업과의 직접 연계를 통해 국내 중소 방산업체의 수출 기반과 글로벌 네트워크를 넓히는 마중물 역할을 하겠다는 방침이다. 이번 설명회와 관련한 세부 문의는 방위사업청 방위산업진흥국(국장 직무대리 최은신, 02-2079-6410)과 방위산업협력과(과장 김석, 02-2079-6340)에서 담당한다.

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