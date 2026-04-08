트럼프 "이란 무기 공급국에 50% 관세 폭탄"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 8일 이란 무기 공급 제3국에 50% 관세 부과를 예고했다.
- 미국과 이란이 파키스탄 중재 2주 휴전 합의 후 나온 조치로 외부 개입 차단 의지다.
- 이란 핵 물질 제거와 관세 완화 논의를 통해 종전 협상 진행 중이다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 군사 무기를 공급하는 제3국을 향해 50% 관세라는 경제 보복을 예고하며 강력한 경고장을 날렸다. 이는 미국과 이란이 파키스탄의 중재로 2주간의 휴전에 합의한 직후 나온 발언으로, 평화 협상 기간 중 외부의 개입을 원천 차단하겠다는 의지로 풀이된다.
8일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 "이란에 군사 무기를 공급하는 그 어떤 나라든지 즉시 50%의 관세가 부과될 것"이라며 "이는 해당 국가가 미국에 판매하는 모든 재화에 적용된다"고 발표했다. 그러면서 "그 어떤 예외나 면제도 없을 것"이라고 못 박았다.
이번 발표는 미국과 이란이 파키스탄이 제안한 2주간의 휴전안에 전격 동의한 후 나왔다. 양측은 향후 2주간의 휴전 기간을 활용해 이란 측이 제시한 '10개 조항 평화안'을 바탕으로 본격적인 종전 협상에 돌입하게 된다.
트럼프 대통령은 별도의 게시물을 통해 현 상황을 매우 낙관적으로 평가했다. 그는 "이란과의 협력이 새로운 국면에 접어들었다"며 "매우 생산적인 정권 교체가 이뤄졌다"고 판단했다.
협상의 핵심인 핵 문제에 대해서도 구체적인 언급이 나왔다. 트럼프 대통령은 "우주군의 정밀한 위성 감시 하에 이란 내의 모든 핵 물질을 제거할 것"이라고 밝혔다.
별도로 미국은 이란과 관세 및 제재 완화 협상도 진행 중인 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 "현재 관세 및 제재 완화에 대한 논의가 진행 중이며, 미국이 제시한 15개 평화 조항 중 상당 부분에 대해 이미 합의가 이뤄졌다"고 덧붙였다.
mj72284@newspim.com