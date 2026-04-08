청송군, 사과 안정 생산 선제 대응...꽃가루 배부

AI 핵심 요약beta
- 청송군이 8일 사과농가 382곳에 꽃가루와 석송자를 배부한다.
- 이상 기온과 악천후로 자연 수분율이 낮아져 결실 안정을 돕는다.
- 10일까지 인공수분 지원과 현장 지도를 병행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = '사과의 고장' 경북 청송군이 지역 사과농가 382곳을 대상으로 사과 결실 안정을 위한 꽃가루와 석송자 등을 배부한다.
이상 기온에 대응해 사과를 안정적으로 생산하기 위해서다.
청송군 농업기술센터 꽃가루은행이 진행하는 사과 꽃가루와 석송자 배부는 오는 10일까지 이어진다.
최근 사과 개화기에 저온, 강풍, 잦은 강우 등 기상 여건이 악화되면서 자연 수분율이 낮아지고, 이에 따라 착과량이 감소하는 등 우려가 커지고 있다. 특히 청송군은 사과 주산지로서 안정적인 생산을 위해 인공 수분의 중요성이 더욱 커지고 있다.
이에 청송군은 사전 신청 농가를 대상으로 우량 꽃가루를 적기에 공급해 인공 수분 작업을 지원하고, 결실률 향상을 도모할 계획이다.
배부되는 꽃가루는 발아율이 검증된 고품질 자재로, 적기 인공 수분 시 착과 안정에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
또 농업기술센터는 인공수분 요령과 작업 시 유의사항에 대한 현장 지도도 병행할 예정이다.
청송군 관계자는 "이상 기상에 따른 농가 피해 최소화를 위해 선제적으로 대응하고 있다"며 "꽃가루를 적기에 활용해 사과의 안정적인 생산 기반을 확보하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com