정부, 이란에 50만 달러 상당 인도적 지원 결정

인도적 위기 심화...유엔 등 국제기구 긴급 지원 요청

레바논에도 200만 달러 규모 인도적 지원 제공

정부 "호르무즈 선박 통과와 연계된 것 아니다"

전쟁 이후 중동 국가와 우호적 관계 유지 염두

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박들을 꺼내오기 위해 외교부 장관 특사가 이란에 급파돼 이란 고위 당국자와 협의를 이어가고 있는 가운데 정부가 이란에 대한 인도적 지원 계획을 밝혔다.

외교부는 14일 국제적십자위원회(ICRC)를 통해 이란에 50만 달러 규모의 인도적 지원을 제공하기로 했다고 밝혔다. 정부는 앞서 레바논에도 유엔아동기금(UNICEF), 유엔난민기구(UNHCR) 등을 통해 200만 달러 규모의 인도적 지원을 제공한 바 있다.

서울 도렴동 외교부 청사 [사진=뉴스핌DB]

이번 이란에 대한 지원은 최근 중동 지역의 인도적 위기가 심화되는 상황에서 유엔 등 국제기구와 국제적십자연맹(IFRC)의 긴급 지원 요청에 따른 것이다. 정부는 "이번 지원이 피해지역 내 인도적 상황 완화에 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

앞서 인도주의업무조정국(OCHA)과 유엔난민기구(UNHCR) 등은 지난달 13일 레바논에 대한 긴급 지원을 요청했으며, 국제적십자사연맹(IFRC)도 지난 3월 12일 별도의 지원 요청을 발표한 바 있다. 또 유엔 기구들은 지난달 26일 이란의 난민 대응을 위한 긴급 지원을 공동 요청했고, 국제적십자사연맹(IFRC)도 지난달 6일 이란에 대한 긴급 지원 필요성을 제기했다.

정부는 이전 이란에 대한 인도적 지원이 호르무즈 해협에 묶인 한국 선박 통과와 연계된 것은 아니라고 밝혔다. 외교부 당국자는 "유엔 등 국제사회의 요청을 감안해 글로벌 책임 강국을 지향하는 만큼 인도적 상황 개선을 위한 지원을 하게 된 것"이라고 설명했다.

하지만 이번 조치가 한국 선박 문제에 긍정적 요소로 작용할 수 있다는 판단이 포함된 것으로 보인다. 또 전쟁 이후 이란을 포함한 중동 지역 국가들과 우호적 관계를 유지하기 위한 조치라는 해석도 나오고 있다.

opento@newspim.com