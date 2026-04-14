조현, 캐나다 외교장관과 통화...호르무즈 항행 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교부 장관이 13일 아니타 아난드 캐나다 장관과 전화 통화했다.
- 중동 정세 불안과 호르무즈 해협 안정 관리 방안을 논의했다.
- 에너지 안보 협력 확대와 이스라엘-헤즈볼라 충돌 자제 소통하기로 했다.
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호르무즈 해결 위한 국제사회 노력에 동참키로
"이스라엘-헤즈볼라 무력 충돌에 우려"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 13일 아니타 아난드 캐나다 외교부 장관과 전화 통화를 하고 호르무즈 해협의 안정적 관리와 항행의 자유 보장을 위한 방안에 대해 논의했다고 외교부가 밝혔다.
두 장관은 최근 중동 정세 불안으로 전 세계 안보와 글로벌 공급망에 부정적 파급 효과가 미치는 것에 깊은 우려를 공유했다. 또 중동의 조속한 평화 회복과 호르무즈 해협의 안정적 관리, 항행의 자유 보장을 위해 역내 대표적인 중견국인 양국이 긴밀히 소통하기로 했다. 또한 유사 입장국과 협력하면서 호르무즈 해협 재개방을 위한 국제사회의 다양한 노력에 동참하기로 했다.
조 장관은 중동의 위기는 곧 국제 에너지 공급망의 위기라는 점을 지적하면서 한국 정부가 원유를 포함한 중동 지역 의존도가 높은 물품의 수급선 모색에 총력을 기울이고 있다고 소개했다.
두 장관은 글로벌 해상 물류망이 조속히 정상화될 수 있도록 양국이 국제사회와 협력하면서, 한국과 캐나다 양자 차원에서도 에너지 안보 및 공급망 분야에서 협력을 확대하기로 했다.
두 장관은 또 이스라엘과 헤즈볼라의 무력 충돌이 민간인과 레바논 유엔평화유지군(UNIFIL)의 안전에 중대한 영향을 미치고 있는 것에 우려는 표시하고 양측 간 무력사용 자제와 상황의 조속한 안정을 위해 긴밀히 소통해 나가기로 했다.
opento@newspim.com