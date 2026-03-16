한-호주 외교장관 통화...'에너지 안보' 양국 협력 논의

조현 장관, '유사 입장국 에너지 협력 관계' 강조

페니 웡 장관 "양국 간 에너지 정책 소통 희망"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 페니 웡 호주 외교부 장관과 전화 통화를 하고 양국 간 에너지 안보 협력 등 현안에 대해 의견을 교환했다고 외교부가 16일 밝혔다.

웡 장관의 요청으로 이뤄진 이날 통화에서 양국 장관은 최근 중동 사태로 인한 국제적 에너지 공급망 위기 속에 양국이 협력해야 한다는 데 뜻을 모았다.

조현 외교부 장관 [사진=외교부]

웡 장관은 한국과 호주 양국이 에너지 분야에서 매우 중요한 파트너임을 강조하고 한국 정부가 13일부터 시행 중인 석유 최고가격제 등 주요 에너지 정책과 관련해 긴밀하게 소통해 나가기를 희망했다고 외교부는 전했다.

조 장관은 최근 중동 상황에 따라 에너지 안보가 중요해지는 가운데 역내 대표적 유사 입장국이자 긴밀한 에너지 협력 관계를 갖고 있는 양국이 서로 긴밀하게 소통하고 협력해 나가자고 했다. 조 장관은 또 지난해 양국이 두 차례 정상회담을 갖는 등 포괄적 전략 동반자로서 긴밀한 고위급 교류를 이어오고 있음을 평가했다.

양국 장관은 금년 양국 수교 65주년 및 가평전투 75주년을 맞아 한-호주 외교·국방(2+2) 장관회의, 한-호주 전략대화 등 긴밀한 고위급 교류를 통해 양국 간 전략적 소통과 협력을 지속적으로 강화해 나가기로 했다.

opento@newspim.com