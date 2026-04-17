정청래 "李대통령, 대표 시절 수백번의 압수수색에도 당무에 소홀한 적 없어"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 17일 용산 현장 최고위원회의

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 17일 "윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회를 통해 검찰의 악행이 드러나고 있다"며 이를 이겨낸 이재명 대통령에 대해 감사의 뜻을 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 서울 용산구에서 열린 현장 최고위원회의에서 "국정조사를 지켜보며 검찰의 만행에 치 떨리는 노여움에 더해 한 가지 생각이 또 든다. 이재명 대통령에 대한 한없는 고마움이다"라며 이같이 밝혔다.

정 대표는 "저는 당시 이재명 대표 옆에 있던 목격자"라며 "이래도 기소, 저래도 기소가 되는 검찰의 모진 탄압과 억울함을 어떻게 견뎌내셨을까"라고 말했다.

이어 "이재명 대표는 수백번의 압수수색과 검찰의 허위사실 공표 속에서도 당무에 소홀한 적이 없다"며 "사필귀정, 결국 진실이 이길 것이란 믿음을 입증시켜주셔서 고맙다"고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌DB]

정 대표는 "윤석열 정치검찰 독재에 맞서 싸운 동지로서 검찰의 민낯을 만천하에 드러내게 한 역대급 반전드라마 주인공이 돼주셔서 감사하다"며 "지난날 정치검찰 독재 탄압의 상흔은 이제 정의가 승리한다는 훈장이 되었다"고 강조했다.

앞서 대장동 개발 민간업자인 남욱 변호사는 전날 국회에서 열린 '윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회' 청문회에 출석해 체포 당시 검사로부터 '우리의 목표는 하나'라는 발언을 들었다고 폭로했다. 그러면서 검사가 말한 목표는 '이재명 대통령 기소'라고 주장했다.

jeongwon1026@newspim.com