미국-이란 전쟁 후 두바이유 77% 급등…산업연 "에너지 수입선 다변화 필요"

13일 기준 두바이유 128달러 기록

러시아-우크라 전쟁 발생시 29%↑

"유가 10% 상승시 생산비 0.71%↑"

"에너지 의존도 감안 맞춤형 지원"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 지난달 말 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 국제유가가 급등하고 있다.

특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 원유와 천연가스 수송이 차질을 빚으면서 에너지 수입선 다변화가 시급하다는 지적이 나왔다.

산업연구원(KIET, 원장 권남훈)은 16일 '미국-이란 전쟁의 리스크 확산과 한국에 미치는 영향' 보고서를 통해 이같이 제시했다.

◆ 지정학적 리스크 확대…두바이유 77.6% 급등

미국-이란 전쟁으로 지정학적 리스크가 급격히 확대되면서 국제유가가 단기간에 큰 폭으로 상승했다.

두바이유 기준 국제유가는 전쟁 이전 배럴당 약 72달러에서 약 103달러 수준(2/28~3/6 최고가 기준)까지 상승해 약 40% 이상 급등한 것으로 분석했다. 이후 지난 13일 127.86달러까지 급등한 것을 감안하면 전쟁 이전 대비 77.6%나 급등한 것이다.

[자료=산업연구원] 2026.03.16 dream@newspim.com

특히 한국은 중동산 원유 수입 비중이 약 70% 이상에 달하며, 대부분이 호르무즈 해협을 통과해 운송되는 구조로 되어 있어 분쟁 확대 시 에너지 공급망 불안과 원가 상승압력이 커질 수 있는 것으로 분석된다.

중동 국가들의 산업 다각화 정책과 인프라 투자 확대에 따라 한국의 대(對)중동 수출은 자동차, 기계, 플랜트, 소비재 등으로 확대되고 있으며 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.

홍성욱 산업연구원 산업경제데이터분석실장은 "중동 지정학적 리스크 확대는 에너지 공급망 불안과 국제유가 상승을 통해 국내 경제에 영향을 미칠 가능성이 있다"면서 "에너지 공급망 안정화와 글로벌 공급망 리스크 관리 등 대응이 필요하다"고 강조했다.

◆ 국제유가 상승으로 제조업 생산비 상승 '직격탄'

한국의 전체 수출에서 중동이 차지하는 비중은 약 2~3% 수준으로, 직접적인 무역 충격은 제한적일 것으로 전망됐다.

다만 호르무즈 해협 봉쇄 등 해상 물류 차질이 발생할 경우, 운송비 상승, 납기 지연, 공급망 교란 등을 통해 수출에 간접적인 영향이 발생할 가능성이 있다.

보고서는 미국-이란 전쟁으로 인해 국내 제조업에는 ① 이란 및 중동향(向) 수출 감소에 따른 영향, ② 중동산(産) 원유 공급 차질 등 공급망 불안정성 확대에 따른 영향, ③ 국제유가 상승 및 금융시장 불확실성 확대로 인한 직간접적 영향 등이 예상된다고 분석했다.

국제유가가 10% 상승할 경우 국내 제조업 생산비용이 평균 약 0.71% 증가할 것으로 분석했다. 특히 석유제품 산업의 생산비 증가 영향(6.30%)이 가장 큰 것으로 나타났으며, 화학제품(1.59%), 고무·플라스틱(0.46%) 등 에너지 의존도가 높은 산업에서 영향이 크게 나타날 것으로 보고 있다.

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◆ 선제적인 공급망 관리…맞춤형 정책 필요

우리나라의 대(對)중동 교역 비중이 크지 않아 직접적인 무역 충격은 제한적일 가능성이 있으나, 국제유가 상승 장기화와 공급망 차질, 글로벌 경기둔화 등 간접적 영향은 확대될 수 있다고 지적했다.

특히 한국은 중동산 원유와 LNG 의존도가 높은 만큼 수입선 다변화와 비축유 활용 등 에너지 공급망 안정화 대책을 추진할 필요가 있다고 제언했다. 아울러 호르무즈 해협 봉쇄 등 해상 운송 차질에 대비해 우회 운송로 확보와 물류 대응 체계 강화 등 공급망 리스크 관리도 필요하다고 강조했다.

단기적으로는 에너지 공급망 불안정성과 관련한 대응 방안 마련이 시급하다면서도, 국제유가 상승이 장기화될 경우 제조업 생산비용 증가와 물가 상승 압력이 확대되면서 글로벌 인플레이션 심화와 경기둔화가 동시에 나타나는 스태그플레이션 가능성에도 유의할 필요가 있다고 조언했다.

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이에 따라 금융시장 안정화 정책과 함께 물가 안정, 경기 대응, 취약계층 보호 등을 고려한 거시경제 정책 운용이 요구된다고 분석했다.

또한 미국-이란 전쟁으로 인한 직·간접적 영향은 업종별·기업별로 상이할 수 있다는 점에서 포괄적인 대응책 마련과 함께 업종별·기업별 상황에 맞춘 피해 경로별 맞춤형 지원 체계가 무엇보다도 중요하다고 강조했다.

더불어 "미국-이란 전쟁의 변화방향을 예의주시하면서 우리 수출기업들의 피해 및 애로사항을 모니터링하고 지원방안을 마련할 필요가 있다"고 조언했다.

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